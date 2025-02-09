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Posted 9 февраля, 11:31

Published 9 февраля, 11:31

Modified 9 февраля, 11:33

Updated 9 февраля, 11:33

В Екатеринбурге закрыли 18 магазинов «Светофор»

В Екатеринбурге закрыли 18 магазинов «Светофор»

9 февраля 2025, 11:31
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге перестали работать 18 магазинов торговой сети «Светофор»

В настоящее время в Екатеринбурге работают 12 точек. Восемь из них открыты в районе ЕКАД, пишет KU66.

Закрылись ли магазины полностью или временно — в настоящий момент не сообщается. При этом известно, что закрытия начались из-за проверки на предмет небезопасной продукции, которая продается в данной сети.

Напомним, информация о закрытии «Светофора» в Екатеринбурге появилась в январе 2025 года, так как товары не соответствуют требованиям качества.

Роспотребнадзор проверит магазины «Светофор» в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Продукты#Информация#Качество#Закрытие#Светофор#Магазины#Торговая сеть#Екатеринбург
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