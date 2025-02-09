В Екатеринбурге закрыли 18 магазинов «Светофор»

Posted 9 февраля, 11:31
Published 9 февраля, 11:31
Modified 9 февраля, 11:33
Updated 9 февраля, 11:33
В настоящее время в Екатеринбурге работают 12 точек. Восемь из них открыты в районе ЕКАД, пишет KU66.
Закрылись ли магазины полностью или временно — в настоящий момент не сообщается. При этом известно, что закрытия начались из-за проверки на предмет небезопасной продукции, которая продается в данной сети.
Напомним, информация о закрытии «Светофора» в Екатеринбурге появилась в январе 2025 года, так как товары не соответствуют требованиям качества.