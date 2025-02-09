В Свердловскую область снова пришла оттепель до +1 градуса

Posted 9 февраля, 08:11
Published 9 февраля, 08:11
Modified 9 февраля, 08:13
Updated 9 февраля, 08:13
Оттепель в регион пришла благодаря высотному теплу, которое пришло с северо-западной стороны по периферии антициклона, рассказал специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.
Так, в текущее воскресенье в области днем станет теплее до +1 градуса. В уральской столице в этот день ожидается ясная погода, осадки не прогнозируются. В первый день новой недели будет ноль градусов, а к среде, 12 февраля, похолодает до -5 градусов.
Напомним, 5 февраля 2025 года в уральском регионе прогнозировалось похолодание до -24 градусов.