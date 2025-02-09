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Posted 9 февраля, 08:11

Published 9 февраля, 08:11

Modified 9 февраля, 08:13

Updated 9 февраля, 08:13

В Свердловскую область снова пришла оттепель до +1 градуса

В Свердловскую область снова пришла оттепель до +1 градуса

9 февраля 2025, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области потеплело до плюсовой температуры 9 февраля 2025 года.

Оттепель в регион пришла благодаря высотному теплу, которое пришло с северо-западной стороны по периферии антициклона, рассказал специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.

Так, в текущее воскресенье в области днем станет теплее до +1 градуса. В уральской столице в этот день ожидается ясная погода, осадки не прогнозируются. В первый день новой недели будет ноль градусов, а к среде, 12 февраля, похолодает до -5 градусов.

Напомним, 5 февраля 2025 года в уральском регионе прогнозировалось похолодание до -24 градусов.

Снег и гололедица ожидаются в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Потепление#Температура#Погода#Окружающая среда#Природа#Оттепель#Екатеринбург#Антициклон#Алексей Пулин
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