В Свердловскую область снова пришла оттепель до +1 градуса

Так, в текущее воскресенье в области днем станет теплее до +1 градуса. В уральской столице в этот день ожидается ясная погода, осадки не прогнозируются. В первый день новой недели будет ноль градусов, а к среде, 12 февраля, похолодает до -5 градусов.