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Posted 9 февраля, 05:22

Published 9 февраля, 05:22

Modified 9 февраля, 05:24

Updated 9 февраля, 05:24

Водитель автомобиля влетела в забор и гараж в Серове

Водитель автомобиля влетела в забор и гараж в Серове

9 февраля 2025, 05:22
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Серове 43-летняя водитель автомобиля Peugeot попала в ДТП на улице Ленина. С ней ехали две пассажирки 46 и 14 лет. Авария случилась 8 февраля 2025 года.

Сообщается, что свердловчанка ехала на небезопасной скорости и в какой-то момент, съехав с дороги, врезалась в ограждение и гаражный бокс, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В аварии пострадала 46-летняя женщина. Ее отвезли в медучреждение для осмотра. Водитель и девочка травм не получили.

Напомним, 8 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором погибла женщина, ехавшая в автомобиле на пассажирском сиденье. Также пострадала маленькая девочка, которая находилась в этой же машине.

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