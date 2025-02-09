Водитель автомобиля влетела в забор и гараж в Серове

Posted 9 февраля, 05:22
Published 9 февраля, 05:22
Modified 9 февраля, 05:24
Updated 9 февраля, 05:24
Сообщается, что свердловчанка ехала на небезопасной скорости и в какой-то момент, съехав с дороги, врезалась в ограждение и гаражный бокс, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В аварии пострадала 46-летняя женщина. Ее отвезли в медучреждение для осмотра. Водитель и девочка травм не получили.
Напомним, 8 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором погибла женщина, ехавшая в автомобиле на пассажирском сиденье. Также пострадала маленькая девочка, которая находилась в этой же машине.