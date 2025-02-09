Водитель иномарки попал в ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле

Posted 9 февраля, 06:31
Published 9 февраля, 06:31
Modified 9 февраля, 06:33
Updated 9 февраля, 06:33
Сообщается, что в результате аварии пострадал один человек. На место происшествия выезжали сотрудники автоинспекции, а также для ликвидации последствий привлекались сотрудники пожарно-спасательного отделения, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны. Автоинспекторы проводят проверку.
Напомним, 7 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле водитель машины сбил пожилую женщину на Вагонке. Пострадавшую отвезли в клинику. По словам водителя, он не заметил пешехода из-за яркого солнца.