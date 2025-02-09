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Posted 9 февраля, 06:31

Published 9 февраля, 06:31

Modified 9 февраля, 06:33

Updated 9 февраля, 06:33

Водитель иномарки попал в ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле

Водитель иномарки попал в ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле

9 февраля 2025, 06:31
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Nexia в районе ГГМ. Авария случилась 6 февраля 2025 года на Черноисточинском шоссе.

Сообщается, что в результате аварии пострадал один человек. На место происшествия выезжали сотрудники автоинспекции, а также для ликвидации последствий привлекались сотрудники пожарно-спасательного отделения, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны. Автоинспекторы проводят проверку.

Напомним, 7 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле водитель машины сбил пожилую женщину на Вагонке. Пострадавшую отвезли в клинику. По словам водителя, он не заметил пешехода из-за яркого солнца.

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