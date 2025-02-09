Выходные в Тагиле: борьба с коррупцией, соцпроекты, ДТП и магнитные бури

В Нижнем Тагиле за 2024 год количество выявленных коррупционных преступлений достигло 67 случаев, что вдвое превысило показатели 2023 года (30 дел). По восьми эпизодам уже вынесены приговоры, пять должностных лиц привлечены к ответственности, при этом антикоррупционные проверки мэрии не выявили нарушений в документации чиновников.