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Posted 9 февраля, 18:12

Published 9 февраля, 18:12

Modified 9 февраля, 18:56

Updated 9 февраля, 18:56

Выходные в Тагиле: борьба с коррупцией, соцпроекты, ДТП и магнитные бури

Выходные в Тагиле: борьба с коррупцией, соцпроекты, ДТП и магнитные бури

9 февраля 2025, 18:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В 2024 году тагильские силовики активнее ловили взяточников. Дети-сироты получат новое жилье. «Тагилгражданпроект» показал эксклюзивное фото Дома быта. В ДТП погибла женщина и пострадал ребёнок. Сильные магнитные бури обрушатся на Тагил. Подводим итоги за выходные.

В Нижнем Тагиле за 2024 год количество выявленных коррупционных преступлений достигло 67 случаев, что вдвое превысило показатели 2023 года (30 дел). По восьми эпизодам уже вынесены приговоры, пять должностных лиц привлечены к ответственности, при этом антикоррупционные проверки мэрии не выявили нарушений в документации чиновников.

Тагильские правоохранители вывели на чистую воду вдвое больше взяточников в 2024 году
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В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на строительство 21 квартиры для детей-сирот с бюджетом 69,3 млн рублей. Жильё площадью от 33 кв. м оборудуют сантехникой, плитой, ламинатом и передадут Фонду жилищного строительства до 15 октября 2025 года. Заявки на участие принимают до 11 февраля, после чего комиссия определит подрядчика.

21 новую квартиру детям-сиротам построят в Нижнем Тагиле
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В 1967 году в Нижнем Тагиле возвели Дом быта «Эра» — социальный объект, созданный архитектурным коллективом Дмитрия Попова. Изначальный проект девятиэтажного здания в итоге превратился в восьмиэтажное с цоколем, где разместились ателье, обувные мастерские и фотостудии. Комбинат, предлагавший 140 услуг, стал символом технологического прогресса и центром бытового обслуживания горожан.

В ногу со временем: в «Тагилгражданпроекте» поделились эксклюзивным снимком Дома быта
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В Тагиле на улице Серова произошло серьёзное ДТП со смертельным исходом. Не справившись с управлением, водитель иномарки вылетел на «встречку». Погибла женщина,. Владелец авто и маленькая девочка серьёзно пострадали.

В ДТП на Серова в Нижнем Тагиле погибла женщина и пострадала маленькая девочка
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Метеозависимым тагильчанам предстоят трудные дни — на город обрушатся магнитные бури силой до 5 баллов. Первые «звоночки» прозвенел уже в воскресенье. Вторая волна ожидается 13 и 14 февраля.

Магнитные бури снова обрушатся на Нижний Тагил
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