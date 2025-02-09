Выходные в Тагиле: борьба с коррупцией, соцпроекты, ДТП и магнитные бури

Posted 9 февраля, 18:12
Published 9 февраля, 18:12
Modified 9 февраля, 18:56
Updated 9 февраля, 18:56
В Нижнем Тагиле за 2024 год количество выявленных коррупционных преступлений достигло 67 случаев, что вдвое превысило показатели 2023 года (30 дел). По восьми эпизодам уже вынесены приговоры, пять должностных лиц привлечены к ответственности, при этом антикоррупционные проверки мэрии не выявили нарушений в документации чиновников.
В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на строительство 21 квартиры для детей-сирот с бюджетом 69,3 млн рублей. Жильё площадью от 33 кв. м оборудуют сантехникой, плитой, ламинатом и передадут Фонду жилищного строительства до 15 октября 2025 года. Заявки на участие принимают до 11 февраля, после чего комиссия определит подрядчика.
В 1967 году в Нижнем Тагиле возвели Дом быта «Эра» — социальный объект, созданный архитектурным коллективом Дмитрия Попова. Изначальный проект девятиэтажного здания в итоге превратился в восьмиэтажное с цоколем, где разместились ателье, обувные мастерские и фотостудии. Комбинат, предлагавший 140 услуг, стал символом технологического прогресса и центром бытового обслуживания горожан.
В Тагиле на улице Серова произошло серьёзное ДТП со смертельным исходом. Не справившись с управлением, водитель иномарки вылетел на «встречку». Погибла женщина,. Владелец авто и маленькая девочка серьёзно пострадали.
Метеозависимым тагильчанам предстоят трудные дни — на город обрушатся магнитные бури силой до 5 баллов. Первые «звоночки» прозвенел уже в воскресенье. Вторая волна ожидается 13 и 14 февраля.