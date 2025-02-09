Женщина в Екатеринбурге лишилась нескольких тысяч рублей с банковской карты

Posted 9 февраля, 10:30
Published 9 февраля, 10:30
Modified 9 февраля, 10:32
Updated 9 февраля, 10:32
По предположению екатеринбурженки, она потеряла карту в магазине и ее забрал мужчина. Затем она заметила, что с карты была списана сумма до трех тысяч рублей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Также женщина попросила похитителя вернуть ей деньги.
Мужчина, найдитесь и верните все средства обратно. Если завтра до обеда, вы не найдётесь, то все материалы и чеки пойдут в полицию по второму кругу и в суд, — говорит горожанка.
Напомним, в аэропорту Кольцово женщина украла сумку с деньгами у пассажирки. Вскоре ее удалось задержать.