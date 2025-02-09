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Posted 9 февраля, 10:30

Published 9 февраля, 10:30

Modified 9 февраля, 10:32

Updated 9 февраля, 10:32

Женщина в Екатеринбурге лишилась нескольких тысяч рублей с банковской карты

Женщина в Екатеринбурге лишилась нескольких тысяч рублей с банковской карты

9 февраля 2025, 10:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге местная жительница потеряла банковскую карточку, которую подобрал мужчина и потратил с нее деньги. Инцидент произошел 6 февраля 2025 года.

По предположению екатеринбурженки, она потеряла карту в магазине и ее забрал мужчина. Затем она заметила, что с карты была списана сумма до трех тысяч рублей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Также женщина попросила похитителя вернуть ей деньги.

Мужчина, найдитесь и верните все средства обратно. Если завтра до обеда, вы не найдётесь, то все материалы и чеки пойдут в полицию по второму кругу и в суд, — говорит горожанка.

Напомним, в аэропорту Кольцово женщина украла сумку с деньгами у пассажирки. Вскоре ее удалось задержать.

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