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Posted 9 февраля, 06:05

Published 9 февраля, 06:05

Modified 9 февраля, 06:07

Updated 9 февраля, 06:07

Жители Екатеринбурга жалуются на нашествие крыс в центре города

Жители Екатеринбурга жалуются на нашествие крыс в центре города

9 февраля 2025, 06:05
Фото: Изображение Midjourney.
В центре Екатеринбурга появились крысы, бегающие во дворе на улице Пушкина.

По словам местных жителей, они боятся выходить на улицу и подходить к мусорным контейнерам. Крысы бегают во дворе, а также залезают под автомобили, пишет Е1.

Горожане обращались в местную УК, и 3 февраля 2025 года во дворе проводили дератизацию. Однако жители утверждают, что грузов после данной процедуры меньше не стало.

Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге на крыс жаловались жители Академического района.

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