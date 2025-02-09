Жители Екатеринбурга жалуются на нашествие крыс в центре города

Posted 9 февраля, 06:05
Published 9 февраля, 06:05
Modified 9 февраля, 06:07
Updated 9 февраля, 06:07
По словам местных жителей, они боятся выходить на улицу и подходить к мусорным контейнерам. Крысы бегают во дворе, а также залезают под автомобили, пишет Е1.
Горожане обращались в местную УК, и 3 февраля 2025 года во дворе проводили дератизацию. Однако жители утверждают, что грузов после данной процедуры меньше не стало.
Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге на крыс жаловались жители Академического района.