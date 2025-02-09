Жители Верхней Пышмы выберут на место для стелы «Город трудовой доблести»

Мэр населенного пункта Иван Соломин сообщил, что специалисты исследовали планировку города, учитывая поверхность данной местности, настоящие и потенциальные постройки и предложили несколько мест, где можно разместить объект: аллея в Манином парке или территория около входа в парк УГМК.