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Posted 9 февраля, 08:59

Published 9 февраля, 08:59

Modified 9 февраля, 09:01

Updated 9 февраля, 09:01

Жители Верхней Пышмы выберут на место для стелы «Город трудовой доблести»

Жители Верхней Пышмы выберут на место для стелы «Город трудовой доблести»

9 февраля 2025, 08:59
Фото: Изображение Midjourney.
В Верхней Пышме горожане проголосуют за место для стелы «Город трудовой доблести» в онлайн-формате.

Отдать голоса можно на платформе обратной связи, где нужно будет авторизоваться через сайт «Госуслуги», рассказали в областном Департаменте информполитики.

Мэр населенного пункта Иван Соломин сообщил, что специалисты исследовали планировку города, учитывая поверхность данной местности, настоящие и потенциальные постройки и предложили несколько мест, где можно разместить объект: аллея в Манином парке или территория около входа в парк УГМК.

Напомним, 1 марта 2025 года в Верхней Пышме также на сайте мэрии проведут обсуждения с горожанами о месте размещения стелы.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Верхняя Пышма#Екатеринбург#Стела#Горожане
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