Жители Верхней Пышмы выберут на место для стелы «Город трудовой доблести»

Posted 9 февраля, 08:59
Published 9 февраля, 08:59
Modified 9 февраля, 09:01
Updated 9 февраля, 09:01
Отдать голоса можно на платформе обратной связи, где нужно будет авторизоваться через сайт «Госуслуги», рассказали в областном Департаменте информполитики.
Мэр населенного пункта Иван Соломин сообщил, что специалисты исследовали планировку города, учитывая поверхность данной местности, настоящие и потенциальные постройки и предложили несколько мест, где можно разместить объект: аллея в Манином парке или территория около входа в парк УГМК.
Напомним, 1 марта 2025 года в Верхней Пышме также на сайте мэрии проведут обсуждения с горожанами о месте размещения стелы.