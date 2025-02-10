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Posted 10 февраля, 04:00

Published 10 февраля, 04:00

Modified 10 февраля, 04:03

Updated 10 февраля, 04:03

67 жителей Нижнего Тагила скончались из-за передозировки наркотиками

67 жителей Нижнего Тагила скончались из-за передозировки наркотиками

10 февраля 2025, 04:00
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле почти 70 горожан скончались в 2024 году из-за отравления наркотическими веществами.

При этом отмечается, что смертность от психоактивных веществ стала ниже на 17% в сравнении с 2023 годом, когда от наркотиков умер 81 тагильчанин. Информация об этом взята из мониторинга наркоситуации в Нижнем Тагиле.

В минувшем году наркомания была диагностирована у 1073 горожан. Среди женщин наркозависимыми были каждая пятая. Также 4763 человека состояли на учете в полиции за употребление наркотиков. 657 человек привлекли к ответственности.

Также за минувший год у тагильчан было изъято более 20 килограммов запрещенных веществ — это на 44% больше в сравнении с 2023 годом.

Напомним, в Челябинске были осуждены двое мужчин за приобретение и хранение наркотических веществ.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Смерть#Полиция#Уголовное дело#Статистика#Наркотики#Смертность#Наркомания#18+#Екатеринбург#Передозировка
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