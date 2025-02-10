67 жителей Нижнего Тагила скончались из-за передозировки наркотиками

Posted 10 февраля, 04:00
Published 10 февраля, 04:00
Modified 10 февраля, 04:03
Updated 10 февраля, 04:03
При этом отмечается, что смертность от психоактивных веществ стала ниже на 17% в сравнении с 2023 годом, когда от наркотиков умер 81 тагильчанин. Информация об этом взята из мониторинга наркоситуации в Нижнем Тагиле.
В минувшем году наркомания была диагностирована у 1073 горожан. Среди женщин наркозависимыми были каждая пятая. Также 4763 человека состояли на учете в полиции за употребление наркотиков. 657 человек привлекли к ответственности.
Также за минувший год у тагильчан было изъято более 20 килограммов запрещенных веществ — это на 44% больше в сравнении с 2023 годом.
Напомним, в Челябинске были осуждены двое мужчин за приобретение и хранение наркотических веществ.