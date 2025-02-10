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Posted 10 февраля, 06:03

Published 10 февраля, 06:03

Modified 10 февраля, 07:05

Updated 10 февраля, 07:05

Более 10 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса и лесовоза

10 февраля 2025, 06:03
В Чугуевском районе Приморья произошло столкновение междугороднего автобуса и лесовоза, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональную полицию.

«Автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья. По предварительной информации, в результате автопроисшествия пострадали 14 человек», — говорится в сообщении.

На данный момент ограничено движение по обеим полосам дороги. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Региональная прокуратура назвала предварительную причину ДТП — занос прицепа лесовоза. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на надзорное ведомство.

По предварительным данным, у груженного лесовоза во время поворота занесло прицеп, который столкнулся с пассажирским автобусом, следующим по маршруту Чугуевка-Заветное, утверждает 360.ru.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований по содержанию дорожного полотна в месте аварии, пишет sibdepo.ru.

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