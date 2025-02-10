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Posted 10 февраля, 07:17

Published 10 февраля, 07:17

Modified 10 февраля, 07:19

Updated 10 февраля, 07:19

В Верхней Салде работница центра реабилитации выкрала 4 млн рублей

Бухгалтер в Верхней Салде увеличивала себе зарплату 5 лет

10 февраля 2025, 07:17
Фото: 1MI.

В Верхней Салде работница центра реабилитации выкрала 4 млн рублей

В течение пяти лет жительница Верхней Салды незаконно повышала себе зарплату, что позволило ей похитить около 4 миллионов рублей из социально-реабилитационного центра.

Экс-главный бухгалтер социально-реабилитационного центра в Верхней Салде в течение 5 лет выкрадывала со счета учреждения деньги. Тем самым она увеличивала свою зарплату. В итоге она присвоила себе более 4 млн рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

В данный момент открыто уголовное дело по 158 статье. 47-летней женщине грозит до 10 лет лишения свободы, так как хищение было совершено в крупном размере. Чтобы компенсировать возможный ущерб, на квартиру обвиняемой, которая стоит 4 миллиона рублей, наложили арест.

В скором времени уголовное дело будет рассматриваться в Верхнесалдинском районном суде.

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