Бухгалтер в Верхней Салде увеличивала себе зарплату 5 лет

Экс-главный бухгалтер социально-реабилитационного центра в Верхней Салде в течение 5 лет выкрадывала со счета учреждения деньги. Тем самым она увеличивала свою зарплату. В итоге она присвоила себе более 4 млн рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.