Бухгалтер в Верхней Салде увеличивала себе зарплату 5 лет

Posted 10 февраля, 07:17
Published 10 февраля, 07:17
Modified 10 февраля, 07:19
Updated 10 февраля, 07:19
Экс-главный бухгалтер социально-реабилитационного центра в Верхней Салде в течение 5 лет выкрадывала со счета учреждения деньги. Тем самым она увеличивала свою зарплату. В итоге она присвоила себе более 4 млн рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
В данный момент открыто уголовное дело по 158 статье. 47-летней женщине грозит до 10 лет лишения свободы, так как хищение было совершено в крупном размере. Чтобы компенсировать возможный ущерб, на квартиру обвиняемой, которая стоит 4 миллиона рублей, наложили арест.
В скором времени уголовное дело будет рассматриваться в Верхнесалдинском районном суде.