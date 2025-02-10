Две гигантские фуры врезались под Североуральском — погиб водитель DAF

Posted 10 февраля, 16:48
Published 10 февраля, 16:48
Modified 10 февраля, 16:50
Updated 10 февраля, 16:50
ДТП произошло в понедельник, 10 февраля. Машины не поделили дорогу на трассе Серов-Североуральск- Ивдель, сообщили в пресс-службе УГИБДД.
Предварительно, виновником является 41-летний водитель Mercedes Benz. Он не справился с управлением и потерял контроль над прицепом. Его занесло на встречную полосу, где в этот момент проезжал грузовик DAF. От сильного удара его 43-летний водитель получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков. Был ли он трезв, установит посмертная экспертиза. Водитель Mercedes освидетельствован — алкоголь не употреблял.
Оба участника ДТП неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушении ПДД: виновник аварии — 17 раз за 16 лет, погибший — 75 раз за 25 лет.
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