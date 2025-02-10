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Posted 10 февраля, 16:48

Published 10 февраля, 16:48

Modified 10 февраля, 16:50

Updated 10 февраля, 16:50

Под Североуральском столкнулись две фуры, один из водителей погиб

Две гигантские фуры врезались под Североуральском — погиб водитель DAF

10 февраля 2025, 16:48
Фото: ГИБДД Свердловской области.

Под Североуральском столкнулись две фуры, один из водителей погиб

Смертельное ДТП с большегрузами зарегистрировано на автодорог под Североуральском. У одной из фур прицеп занесло на встречную полосу.

ДТП произошло в понедельник, 10 февраля. Машины не поделили дорогу на трассе Серов-Североуральск- Ивдель, сообщили в пресс-службе УГИБДД.

Предварительно, виновником является 41-летний водитель Mercedes Benz. Он не справился с управлением и потерял контроль над прицепом. Его занесло на встречную полосу, где в этот момент проезжал грузовик DAF. От сильного удара его 43-летний водитель получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков. Был ли он трезв, установит посмертная экспертиза. Водитель Mercedes освидетельствован — алкоголь не употреблял.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Оба участника ДТП неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушении ПДД: виновник аварии — 17 раз за 16 лет, погибший — 75 раз за 25 лет.

На Объездной дороге в Екатеринбурге один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП.

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