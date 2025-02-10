Две гигантские фуры врезались под Североуральском — погиб водитель DAF

Предварительно, виновником является 41-летний водитель Mercedes Benz. Он не справился с управлением и потерял контроль над прицепом. Его занесло на встречную полосу, где в этот момент проезжал грузовик DAF. От сильного удара его 43-летний водитель получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков. Был ли он трезв, установит посмертная экспертиза. Водитель Mercedes освидетельствован — алкоголь не употреблял.