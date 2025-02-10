Ефимов: Благодаря усилиям девелоперов в 2024 году в столице было возведено пять ФОКов

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в конце минувшего года завершилось строительство физкультурно-оздоровительного центра, площадь которого превышает пять тысяч квадратных метров, в районе Южное Бутово. Это трехэтажное сооружение было возведено на участке площадью 5,1 тысячи квадратных метров. В нем разместили 25-метровый взрослый бассейн и восьмиметровый бассейн для детей, а также тренажерный зал, зал для кроссфита и два класса для групповых занятий.