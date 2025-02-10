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Posted 10 февраля, 17:30

Published 10 февраля, 17:30

Modified 10 февраля, 17:32

Updated 10 февраля, 17:32

Ефимов: Благодаря усилиям девелоперов в 2024 году в столице было возведено пять ФОКов

Ефимов: Благодаря усилиям девелоперов в 2024 году в столице было возведено пять ФОКов

10 февраля 2025, 17:30
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В 2024 году в столице было возведено пять физкультурно-оздоровительных комплексов, расположенных в различных районах. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству.

По словам Ефимова, новые физкультурные комплексы были открыты в таких районах, как Щербинка, Очаково-Матвеевское, Хамовники, Западное Дегунино и Южное Бутово. Общая площадь этих объектов превышает 46 тысяч квадратных метров. Среди них он особо отметил крупный спорткомплекс в Западном Дегунине, который включает два взрослых и два детских бассейна, а его площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров, пишет mos.ru

Застройщики активно содействуют в расширении спортивной инфраструктуры города. Появление новых физкультурно-оздоровительных комплексов способствует разнообразию досуга москвичей и привлечению все большего числа людей к здоровому образу жизни.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в конце минувшего года завершилось строительство физкультурно-оздоровительного центра, площадь которого превышает пять тысяч квадратных метров, в районе Южное Бутово. Это трехэтажное сооружение было возведено на участке площадью 5,1 тысячи квадратных метров. В нем разместили 25-метровый взрослый бассейн и восьмиметровый бассейн для детей, а также тренажерный зал, зал для кроссфита и два класса для групповых занятий.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведется особый контроль над качеством возводимых в городе спортивных объектов.

В Комитете государственного строительного надзора города Москвы отметили, что спорт становится все доступнее благодаря строительству новых спортивных объектов в жилых районах. Инвесторы активно способствуют развитию спортивной инфраструктуры в процессе реализации проектов по строительству жилых помещений и бизнес-центров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице было возведено 327 спортивных объектов, из которых 168 созданы с привлечением инвестиций.

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