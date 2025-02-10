Эксперт назвал утопией предложение сократить рабочий день по пятницам

Дудчак назвал идею Нилова интересной и теоретически позволяющей выделять больше времени на семью, воспитание детей и заботу о здоровье. Однако, по его словам, в нынешних реалиях России это может создать дополнительные сложности. По его словам, высок риск того, что работодатели сократят заработную плату соразмерно сокращению рабочего дня. По сообщению «Ридуса», идея выглядит привлекательной, но сейчас она больше напоминает популистский ход, чем реальную практическую меру. Возможно, с ростом производительности труда она станет осуществимой в будущем. Но пока это утопия, добавил эксперт.