«Ему кто-то угрожал»: друг погибшего подростка поделился своими подозрениями

Когда подросток принимает решение свести счеты с жизнью, первыми версиями становятся проблемы с родителями, буллинг в школе, неразделенная любовь. Однако в этом случае ничего не подходит, как считает один из друзей погибшего. Также довольно часто причиной, подтолкнувшей на суицид, может стать проблема с деньгами. Собеседник редакции предполагает, что Артем кому-то задолжал сумму денег, после чего ему стали угрожать и он боялся, что не справится с проблемой, о которой никому не рассказывал.