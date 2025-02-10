«Ему кто-то угрожал»: друг погибшего подростка поделился своими подозрениями

Posted 10 февраля, 07:06
Published 10 февраля, 07:06
Modified 10 февраля, 07:08
Updated 10 февраля, 07:08
3 февраля 2025 года на Вагонке 15-летний Артем совершил суицид. Его тело нашли возле 28 дома на улице Пихтовой. Он скончался до приезда сотрудников скорой помощи. Позже стало известно, что подросток ушел из дома, заранее взяв с собой паспорт, деньги. По некоторым сведениям тагильчанин встретился с другом, вместе с которым они пошли забирать «клад» с наркотическими веществами. А перед гибелью Артем поссорился со своей второй половинкой.
Корреспондент TagilCity.ru пообщался с одним из знакомых погибшего мальчика, чтобы узнать каким он был в его глазах. Также собеседник поделился своими мыслями о том, что же все-таки заставило подростка оборвать свою жизнь в столь юном возрасте.
В некоторых СМИ писали, что Артем был непростым — у него были проблемы с учебой, он часто ругался с родителями. Кроме того, он якобы отличался закрытостью и мало с кем общался. Однако, согласно словам одного из его друзей — это было не так. Наш собеседник дружил с погибшим около 4 лет.
Насчет непростого характера я бы не согласился. Мы общались около 4 лет, он был веселым, добрым, общительным и ничего не указывало на какие-то проблемы. Про ссоры с родителями я не слышал, — делится воспоминаниями с редакцией TagilCity.ru один из его друзей.
Подтверждением этих слов может служить похоронная процессия. Все друзья, знакомые и одноклассники объединились, чтобы поддержать семью погибшего подростка. По инициативе нескольких молодых людей, среди которых и наш собеседник, был организован сбор денежных средств на покупку венка. В общей сложности подростки собрали почти 40 тысяч рублей.
У Артема было много друзей, но некоторые из них не смогли пойти на похороны, но хотели проститься. Поэтому мы решили собирать деньги. Мы никого не агитировали. Нам присылали разные суммы от 20 рублей до 3 тысяч. Мы сразу решили купить большой венок «от друзей», а оставшиеся деньги отдать семье Артема, — рассказывает собеседник.
В открытых источниках также упоминалось, что у подростка были проблемы с наркотиками. Якобы в день происшествия он и его знакомый отправились за «закладкой». Однако те, кто общался с Артемом, утверждают, что не заметили никаких признаков употребления наркотиков.
Про зависимость его я ничего не знал. По человеку было бы видно, если он что-то употреблял, но по Артему никак это видно не было. В школе даже слухов про это не ходило, — рассказывает один из круга общения погибшего.
В день трагедии его потеряли родители. Они позвонили в учебное заведение, но там его не оказалось. Тогда, по словам нашего собеседника, сотрудники школы обратились в правоохранительные органы.
Его искала полиция, друзья, родители, но никто не мог с ним связаться. Его искали, потому что он не пришел в школу в понедельник. Родители позвонили в школу, но его там не было. Руководство, как я знаю, заявило в полицию, но было уже поздно, — рассказывает о дне трагедии друг Артема.
Подростка нашли лежащим на снегу у 28 дома на улице Пихтовой, что приблизительно в 4 километрах от школы. По словам друга погибшего, у Артема по этому адресу никого из друзей не проживало. Дальше этого дома идет только кладбище и коллективные сады.
Когда подросток принимает решение свести счеты с жизнью, первыми версиями становятся проблемы с родителями, буллинг в школе, неразделенная любовь. Однако в этом случае ничего не подходит, как считает один из друзей погибшего. Также довольно часто причиной, подтолкнувшей на суицид, может стать проблема с деньгами. Собеседник редакции предполагает, что Артем кому-то задолжал сумму денег, после чего ему стали угрожать и он боялся, что не справится с проблемой, о которой никому не рассказывал.
Он был морально сильным человеком, я думаю любую проблему он мог решить иначе. Так что вряд ли это связано с родителями, школой и девушкой, как писали в новостях. Мое мнение — ему кто-то угрожал. Нам он ничего конкретного не рассказывал, возможно он кого-то боялся, но кого — не знаю, — предполагает один из друзей погибшего подростка.
Также знакомый Артема предполагает, что он не просто решил совершить суицид из-за того, что не справлялся с проблемой. А ему «помогли» в тот день на крыше. По мнению нашего собеседника, отсутствие предсмертных записок и других признаков, указывающих на намерение покончить с собой, может быть основанием для подобных предположений.
Обычно когда это суицид, то оставляют как-то записки. А тут ни друзья не знали об этом. Поэтому я склоняюсь к тому, что это не суицид. Я думаю он задолжал кому-то денег, — делится своими предположениями с редакцией TagilCity.ru собеседник.