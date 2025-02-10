Грудного ребенка без автокресла пыталась перевезти мать в Ивделе

Posted 10 февраля, 15:24
Published 10 февраля, 15:24
Modified 10 февраля, 15:26
Updated 10 февраля, 15:26
Сотрудники ГИБДД в Ивделе остановили машину, в которой было выявлено серьезное нарушение по перевозке ребенка. Молодая женщина, находившаяся в автомобиле, решила держать грудного малыша на руках, что является грубым нарушением правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Водителю транспортного средства выписали административный протокол в соответствии с частью 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации.
Автоинспекторы напомнили, что такая практика может обернуться трагедией не только при ДТП, но и в случае экстренного торможения. Ребенок получит тяжелые травмы, поскольку взрослый инстинктивно сожмет малыша слишком сильно. Это, в свою очередь, может привести не только к травмам, но и к удушью. Чтобы обезопасить ребенка во время поездок, необходимо использовать специальное детское кресло, подобранное с учетом его роста и веса.
В конце декабря 2024 года в ДТП в Верхней Пышме пострадал годовалый ребенок, которого перевозили без детского кресла.