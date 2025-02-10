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Posted 10 февраля, 15:24

Published 10 февраля, 15:24

Modified 10 февраля, 15:26

Updated 10 февраля, 15:26

В Ивделе мать пыталась перевезти грудничка без детского кресла

Грудного ребенка без автокресла пыталась перевезти мать в Ивделе

10 февраля 2025, 15:24
Фото: Изображение Midjourney.

В Ивделе мать пыталась перевезти грудничка без детского кресла

Автоинспекторы в Ивделе пресекли попытку провезти без автокресла грудного ребенка.

Сотрудники ГИБДД в Ивделе остановили машину, в которой было выявлено серьезное нарушение по перевозке ребенка. Молодая женщина, находившаяся в автомобиле, решила держать грудного малыша на руках, что является грубым нарушением правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Водителю транспортного средства выписали административный протокол в соответствии с частью 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации.

Автоинспекторы напомнили, что такая практика может обернуться трагедией не только при ДТП, но и в случае экстренного торможения. Ребенок получит тяжелые травмы, поскольку взрослый инстинктивно сожмет малыша слишком сильно. Это, в свою очередь, может привести не только к травмам, но и к удушью. Чтобы обезопасить ребенка во время поездок, необходимо использовать специальное детское кресло, подобранное с учетом его роста и веса.

В конце декабря 2024 года в ДТП в Верхней Пышме пострадал годовалый ребенок, которого перевозили без детского кресла.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Дети#ГИБДД#Ивдель#Дорожное движение#Екатеринбург#Безопасность детей#Автокресло
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