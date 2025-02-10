Грудного ребенка без автокресла пыталась перевезти мать в Ивделе

Автоинспекторы напомнили, что такая практика может обернуться трагедией не только при ДТП, но и в случае экстренного торможения. Ребенок получит тяжелые травмы, поскольку взрослый инстинктивно сожмет малыша слишком сильно. Это, в свою очередь, может привести не только к травмам, но и к удушью. Чтобы обезопасить ребенка во время поездок, необходимо использовать специальное детское кресло, подобранное с учетом его роста и веса.