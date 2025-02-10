Исследование показало, что по утрам люди видят мир в красках

Posted 10 февраля, 06:55
Published 10 февраля, 06:55
Modified 10 февраля, 06:55
Updated 10 февраля, 06:55
Исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона, показало, что настроение у людей лучше с утра, но ухудшается к полуночи. Также на психическое здоровье влияют день недели и время года, сообщает The Guardian.
Исследователи проанализировали данные, собранные в рамках социального исследования UCL по Covid-19, которое проводилось с марта 2020 года по март 2022 года. В ходе опроса было получено почти миллион ответов от 50 000 взрослых.
Результаты показали, что уровень счастья и удовлетворенности был выше по понедельникам (как ни странно), вторникам и пятницам, чем по воскресеньям. Сезонные изменения также оказали влияние на настроение: летом люди чувствовали себя лучше, чем зимой, пишет Pravda.Ru.
Хотя исследование не установило причинно-следственные связи, ученые предположили, что изменения в психическом здоровье могут быть связаны с биологическими часами и физиологическими изменениями, такими как уровень кортизола. Доктор Фейфей Бу также отметила, что результаты могут отражать время, которое люди выбирали для участия в опросе.