Исследование показало, что по утрам люди видят мир в красках

Хотя исследование не установило причинно-следственные связи, ученые предположили, что изменения в психическом здоровье могут быть связаны с биологическими часами и физиологическими изменениями, такими как уровень кортизола. Доктор Фейфей Бу также отметила, что результаты могут отражать время, которое люди выбирали для участия в опросе.