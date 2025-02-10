IT-эксперт Зыков рассказал, как не попасть на уловки кибермошенников

Нелишним будет показывать информационные блоки по телевидению о звонках псевдосотрудников силовых ведомств, про подставные голосования за друзей, когда злоумышленники просят ввести заново логин и пароль от соцсетей, и другие массовые инструменты мошенничества, заключает IT-эксперт, пишет sovainfo.ru.