IT-эксперт Зыков рассказал, как не попасть на уловки кибермошенников

Posted 10 февраля, 18:03
Published 10 февраля, 18:03
Modified 11 февраля, 12:07
Updated 11 февраля, 12:07
Хороший способ снизить количество преступлений и жертв киберпреступников — это внедрение просвещения по вопросу новых методов мошенничества, сообщает портал RT.
— Нужно интегрировать антиспам-фильтр в «Госуслуги». Чтобы все входящие звонки в мессенджерах или на телефон он проверял и выводил на экран, что это мошенники. Кроме того, надо сделать так, чтобы в случае, если позвонил мошенник, пользователь мог нажать пару кнопок на интерфейсе этой системы и сразу отправить жалобу в ФАС и МВД, — рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Нелишним будет показывать информационные блоки по телевидению о звонках псевдосотрудников силовых ведомств, про подставные голосования за друзей, когда злоумышленники просят ввести заново логин и пароль от соцсетей, и другие массовые инструменты мошенничества, заключает IT-эксперт, пишет sovainfo.ru.