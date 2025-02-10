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Posted 10 февраля, 18:03

Published 10 февраля, 18:03

Modified 11 февраля, 12:07

Updated 11 февраля, 12:07

IT-эксперт Зыков рассказал, как не попасть на уловки кибермошенников

10 февраля 2025, 18:03
По мнению эксперта, автоматическая проверка звонков в интернете и массовое просвещение граждан значительно усложнят жизнь мошенникам.

Хороший способ снизить количество преступлений и жертв киберпреступников — это внедрение просвещения по вопросу новых методов мошенничества, сообщает портал RT.

— Нужно интегрировать антиспам-фильтр в «Госуслуги». Чтобы все входящие звонки в мессенджерах или на телефон он проверял и выводил на экран, что это мошенники. Кроме того, надо сделать так, чтобы в случае, если позвонил мошенник, пользователь мог нажать пару кнопок на интерфейсе этой системы и сразу отправить жалобу в ФАС и МВД, — рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Нелишним будет показывать информационные блоки по телевидению о звонках псевдосотрудников силовых ведомств, про подставные голосования за друзей, когда злоумышленники просят ввести заново логин и пароль от соцсетей, и другие массовые инструменты мошенничества, заключает IT-эксперт, пишет sovainfo.ru.

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