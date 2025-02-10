Итоги дня в Нижнем Тагиле: от бед бойца СВО до побед в кикбоксинге и розовых мишек

Боец СВО из Нижнего Тагила пожаловался на то, что ему серьезно недоплачивают по контракту. На фронт тагильчанин уехал прошлым летом, однако положенного довольствия до сих пор не получает: ежемесячная выплата составляет порядка 18 тысяч рублей. Он обратился за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову и попросил разобраться в ситуации.