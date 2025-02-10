Итоги дня в Нижнем Тагиле: от бед бойца СВО до побед в кикбоксинге и розовых мишек

Posted 10 февраля, 17:19
Published 10 февраля, 17:19
Modified 10 февраля, 17:21
Updated 10 февраля, 17:21
Боец СВО из Нижнего Тагила пожаловался на то, что ему серьезно недоплачивают по контракту. На фронт тагильчанин уехал прошлым летом, однако положенного довольствия до сих пор не получает: ежемесячная выплата составляет порядка 18 тысяч рублей. Он обратился за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову и попросил разобраться в ситуации.
Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о том, что в Нижнем Тагил под видом «вкусняшек» в виде розовых мишек подросткам предлагали наркотик. В УМВД попросили тщательно проверять любую услышанную информацию и напомнили, что доверять можно только проверенным источникам.
Тагильчанам объяснили, куда можно обращаться за помощью в случае бездействия управляющей компании. Повлиять на нерадивых коммунальщиков должен региональный департамент жилстройнадзора. Жалобы можно подавать как через интернет-приемную, так и через «Госуслуги. Дом», а также лично.
В Нижнем Тагиле прошел чемпионат и первенство Свердловской области по кикбоксингу. Соревнования собрали более 400 участников из разных городов региона. Они стали важным этапом отбора спортсменов на чемпионат УрФО и привлекли внимание как молодежи, так и взрослых. Рост количества участников по сравнению с прошлым годом говорит о росте популярности кикбоксинга в регионе.
В Нижнем Тагиле 63% жителей поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года, 21% высказались против, 16% затруднились с ответом. Чаще всего за — женщины (66%) и жители 35–45 лет (73%). Инициативу одобряют как пьющие, так и непьющие.