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Posted 10 февраля, 17:19

Published 10 февраля, 17:19

Modified 10 февраля, 17:21

Updated 10 февраля, 17:21

Итоги дня в Нижнем Тагиле: от бед бойца СВО до побед в кикбоксинге и розовых мишек

Итоги дня в Нижнем Тагиле: от бед бойца СВО до побед в кикбоксинге и розовых мишек

10 февраля 2025, 17:19
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Боец СВО из Тагила пожаловался на недоплаты. Информация о наркотиках под видом мармеладок оказалась фейком. Горожанам объяснили, куда можно пожаловаться на нерадивые УК. В Тагиле завершились областные соревнования по кикбоксингу. Тагильчане выступают за запрет продажи алкоголя до 21 года.

Боец СВО из Нижнего Тагила пожаловался на то, что ему серьезно недоплачивают по контракту. На фронт тагильчанин уехал прошлым летом, однако положенного довольствия до сих пор не получает: ежемесячная выплата составляет порядка 18 тысяч рублей. Он обратился за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову и попросил разобраться в ситуации.

«Воюет за полтора кило пельменей в день»: тагильчанин на СВО пожаловался на недоплату
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Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о том, что в Нижнем Тагил под видом «вкусняшек» в виде розовых мишек подросткам предлагали наркотик. В УМВД попросили тщательно проверять любую услышанную информацию и напомнили, что доверять можно только проверенным источникам.

Информация о наркотике в виде розовых мишек в Нижнем Тагиле не подтвердилась
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Тагильчанам объяснили, куда можно обращаться за помощью в случае бездействия управляющей компании. Повлиять на нерадивых коммунальщиков должен региональный департамент жилстройнадзора. Жалобы можно подавать как через интернет-приемную, так и через «Госуслуги. Дом», а также лично.

Куда жаловаться в Нижнем Тагиле на бездействие УК
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В Нижнем Тагиле прошел чемпионат и первенство Свердловской области по кикбоксингу. Соревнования собрали более 400 участников из разных городов региона. Они стали важным этапом отбора спортсменов на чемпионат УрФО и привлекли внимание как молодежи, так и взрослых. Рост количества участников по сравнению с прошлым годом говорит о росте популярности кикбоксинга в регионе.

В Нижнем Тагиле прошел чемпионат и первенство Свердловской области по кикбоксингу
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В Нижнем Тагиле 63% жителей поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года, 21% высказались против, 16% затруднились с ответом. Чаще всего за — женщины (66%) и жители 35–45 лет (73%). Инициативу одобряют как пьющие, так и непьющие.

Жители Нижнего Тагила поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года
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