Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Саранск

Posted 10 февраля, 11:37
Published 10 февраля, 11:37
Modified 10 февраля, 11:39
Updated 10 февраля, 11:39
Данные авиарейсы будет осуществлять компания Red Wings каждую субботу, рассказали в уральском аэропорту Кольцово.
Продолжительность перелета будет составлять чуть больше 2 часов.
Напомним, 24 января 2025 года в Кольцово произошла массовая задержка авиарейсов в разные регионы страны из-за атаки беспилотников. Вылет самолетов был задержан на несколько часов. Также 7 января отменили рейс в Таджикистан.