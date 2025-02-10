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Posted 10 февраля, 11:37

Published 10 февраля, 11:37

Modified 10 февраля, 11:39

Updated 10 февраля, 11:39

Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Саранск

Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Саранск

10 февраля 2025, 11:37
Фото: 1MI.
Из Екатеринбурга запустят прямые перелеты в Саранск. Первый полет состоится 26 апреля 2025 года.

Данные авиарейсы будет осуществлять компания Red Wings каждую субботу, рассказали в уральском аэропорту Кольцово.

Продолжительность перелета будет составлять чуть больше 2 часов.

Напомним, 24 января 2025 года в Кольцово произошла массовая задержка авиарейсов в разные регионы страны из-за атаки беспилотников. Вылет самолетов был задержан на несколько часов. Также 7 января отменили рейс в Таджикистан.

В аэропорту Кольцово отменен рейс Екатеринбург — Худжанд
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Авиакомпания#Пассажиры#Самолет#Авиарейс#Екатеринбург#Воздушное судно
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