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Posted 10 февраля, 07:00

Published 10 февраля, 07:00

Modified 10 февраля, 07:02

Updated 10 февраля, 07:02

Кузбасские стоматологи стали самыми богатыми в Сибири

10 февраля 2025, 07:00
Кемеровские стоматологи зарабатывают больше, чем другие врачи в регионе, сообщают аналитики hh.ru.

За весь 2024 год в Кемеровской области было открыто более 400 вакансий для врачей-стоматологов, и это на 25% больше, чем годом ранее.

В целом по стране за тот же период спрос на данных специалистов вырос на 17%. Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить местным стоматологам, составила 125,2 тыс. рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 26%, или на 26 тыс. рублей, пишет sibdepo.ru.

Кроме того, предлагаемые стоматологам зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в 83,3 тыс. рублей в среднем, т. е. на 41,9 тыс. рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.

В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для кемеровских зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога-имплантолога (500 тыс. рублей).

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