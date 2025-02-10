Кузбасские стоматологи стали самыми богатыми в Сибири

Кроме того, предлагаемые стоматологам зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в 83,3 тыс. рублей в среднем, т. е. на 41,9 тыс. рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.