Лесной воздух и энергия: тагильчан приглашают на лыжный поход «Баронская петля»

Posted 10 февраля, 11:37
Published 10 февраля, 11:37
Modified 10 февраля, 11:39
Updated 10 февраля, 11:39
Регистрация участников начнется в 11.00, старт для лыжников объявят в 12.00. Организаторы подготовили хорошую трассу в три километра.
Кроме того, будут организованы площадки, на которых проведут различные спортивные мероприятия. Также для гостей подготовят развлекательную программу с песнями и танцами.
Лыжная прогулка посвящена 80-летию победы в ВОВ и состоится в рамках «Лыжни России». В завершении мероприятия участники получат сувениры на память.
Приезжайте в Баронскую, прогуляйтесь на лыжах, подышите лесным воздухом и получите огромный заряд энергии, — приглашают организаторы.
Напомним, что почти две тысячи дошкольников 8 февраля 2025 года поучаствовали в «Лыжне России».