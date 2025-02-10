tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 11:37

Published 10 февраля, 11:37

Modified 10 февраля, 11:39

Updated 10 февраля, 11:39

Лыжный поход «Баронская петля» состоится под Нижним Тагилом

Лесной воздух и энергия: тагильчан приглашают на лыжный поход «Баронская петля»

10 февраля 2025, 11:37
Фото: 1MI.

Лыжный поход «Баронская петля» состоится под Нижним Тагилом

22 февраля 2025 года под Нижним Тагилом пройдет лыжный поход «Баронская петля». Принять участие в спортивном мероприятии могут все желающие.

Регистрация участников начнется в 11.00, старт для лыжников объявят в 12.00. Организаторы подготовили хорошую трассу в три километра.

Кроме того, будут организованы площадки, на которых проведут различные спортивные мероприятия. Также для гостей подготовят развлекательную программу с песнями и танцами.

Лыжная прогулка посвящена 80-летию победы в ВОВ и состоится в рамках «Лыжни России». В завершении мероприятия участники получат сувениры на память.

Приезжайте в Баронскую, прогуляйтесь на лыжах, подышите лесным воздухом и получите огромный заряд энергии, — приглашают организаторы.

Напомним, что почти две тысячи дошкольников 8 февраля 2025 года поучаствовали в «Лыжне России».

Массовая гонка «Лыжня России» прошла в Академическом районе Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле пройдет «Лыжня России» для дошкольниковЛучшие лыжники России и простые екатеринбуржцы вместе выйдут на лыжную гонкуНе бегал, но стрелял: «Лыжня России» в Екатеринбурге прошла без мэра Орлова
#Евгения Сафина#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Мероприятие#Зима#Лыжи#Лыжный спорт#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика