Массовая гонка «Лыжня России» прошла в Академическом районе Екатеринбурга

Posted 10 февраля, 08:27
Published 10 февраля, 08:27
Modified 10 февраля, 10:55
Updated 10 февраля, 10:55
Всего в Екатеринбурге было оборудовано 9 площадок, при этом Академический привлек внимание горожан не только масштабом подготовки, но и атмосферой праздника.
В Академическом районе массовая лыжная гонка впервые прошла в 2009 году. Тогда на трассу, как и сегодня, вышли не только сотрудники нашей компании, которая этот район основала, но и первые жители Академического. В первый раз трасса была расположена в юго-западном лесопарке, а теперь мероприятие принимает Преображенский парк. И сегодня спортсмены, в том числе известные, высоко оценили качество нашей трассы, и им все очень понравилось. И администрация города Екатеринбурга высказала мнение, что трассу в Академическом нужно на постоянной основе сделать главной трассой «Лыжни России» в столице Урала, — рассказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.
Традиционно трасса была проложена в живописном Преображенском парке. Для обеспечения комфортного прохождения дистанции организаторы арендовали технику, используемую для укладки профессиональных лыжных трасс. На старт в Академическом вышли как именитые спортсмены, так и обычные горожане. Среди участников были депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион Антон Шипулин, а также заместитель директора Департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов.
Замечательная трасса в этом году сделала, на мой взгляд, это прорыв с точки зрения трассы, и уровень подготовки если не мировой, то точно всероссийский. И самая главная задача для нас, как организаторов: сделать так чтобы дети, которые пришли сюда сегодня и, может быть, даже в первый раз встали здесь на лыжи, вечером своих родителей тянули за рукав и говорили: «А когда в следующий раз мы пойдем кататься на лыжах?». Вот это самая основная задача: сделать так, что спорт был не в тягость, а в радость! — подчеркнул олимпийский призер, заместитель директора департамента физической культуры и спорта Екатеринбурга Иван Алыпов.
Не остался в стороне и генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, который, как представитель ключевого девелопера района, активно поддерживает здоровый образ жизни и регулярно участвует в подобных мероприятиях. Он отметил, что успел проверить трассу в Преображенском парке ещё до начала массовых стартов, во время ее подготовки.
Я еще на неделе выходил, пробежал круг, после этого трассу мы доработали и улучшили, чтобы бежать сегодня было легко. После такой пробежки, как сегодня, чувствуешь себя моложе, бодрее и радостнее! Испытываешь гордость за себя, что ты можешь пробежать лучше и лучше! И я рад, что с нами вместе сегодня бегает столько жителей Академического, — добавил Сергей Ланцов.
Дистанция в этом году была символичной: для взрослых она составила 2025 метров, а для детей — 300 метров. Всего в соревнованиях приняли участие почти 20 тысяч екатеринбуржцев, и каждый из них стал частью большого спортивного праздника, где нет проигравших. Многие пришли на лыжню целыми семьями, чтобы разделить радость движения и зимнего настроения. Особое внимание в этом году уделили патриотической составляющей. «Лыжню России» приурочили к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия прошел отдельный забег для участников специальной военной операции, ветеранов локальных конфликтов и представителей силовых ведомств. Это стало еще одним напоминанием о важности единства и преемственности поколений.
Наш долг — не только чтить наших героев, но и передавать память о их подвиге из поколения в поколение. И важно, что сегодня с любителями лыжного спорта, стартовали участники, ветераны специальной военной операции, дети военнослужащих, которые выполняют сегодня свой долг в зоне СВО, их жены. Это герои нашего времени, о которых надо заботиться, — заявил дававший старт забегам в Преображенском парке глава города Екатеринбург Алексей Орлов.
Организаторы мероприятия — ведущий девелопер района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») и управляющая компания «Академический». Помимо спортивной программы, участников ждали музыкальное сопровождение, яркие эмоции и атмосфера добрососедства. Погода также порадовала: температура около -7 градусов создала идеальные условия для лыжного забега.
В Академическом районе «Лыжня России» — традиционное спортивное мероприятие, и с каждым годом здесь собирается все больше любителей зимних видов спорта. Управляющая компания не только помогает с организацией массовой гонки. Уже несколько лет команда сотрудников УК «Академический» и подрядных организаций участвует в «Лыжне России» и пробегает дистанцию. Я считаю, что подобные спортивные мероприятия не только популяризируют здоровый образ жизни, но и сближают людей. Поэтому особо ценно, когда на гонку приходят целыми семьями — вместе с бабушками, дедушками, детьми, — подчеркнул генеральный директор управляющей компании «Академический» Андрей Сизов.
Отметим, «Лыжня России» — это не просто спортивное мероприятие, а значимый шаг в продвижении ценностей активного образа жизни. Здоровье граждан — залог процветания страны, и такие праздники вдохновляют людей на новые достижения. Академический район Екатеринбурга в очередной раз доказал, что он не только развивается, но и становится центром притяжения для масштабных событий, объединяющих людей всех возрастов и интересов.