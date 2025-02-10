Массовая гонка «Лыжня России» прошла в Академическом районе Екатеринбурга

Дистанция в этом году была символичной: для взрослых она составила 2025 метров, а для детей — 300 метров. Всего в соревнованиях приняли участие почти 20 тысяч екатеринбуржцев, и каждый из них стал частью большого спортивного праздника, где нет проигравших. Многие пришли на лыжню целыми семьями, чтобы разделить радость движения и зимнего настроения. Особое внимание в этом году уделили патриотической составляющей. «Лыжню России» приурочили к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия прошел отдельный забег для участников специальной военной операции, ветеранов локальных конфликтов и представителей силовых ведомств. Это стало еще одним напоминанием о важности единства и преемственности поколений.