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Posted 10 февраля, 13:14

Published 10 февраля, 13:14

Modified 10 февраля, 13:16

Updated 10 февраля, 13:16

Докторская колбаса считается самой безопасной из всех

Не сервелат и не ливерная: эту колбасу можно есть килограммами — эксперты одобряют

10 февраля 2025, 13:14
Фото: 1MI. Докторская колбаса считается самой безопасной из всех
Рубрика
Еда и напитки
Докторская колбаса — это классический продукт, который многие считают эталоном качества. Но можно ли в современных магазинах встретить по-настоящему качественный продукт?

Что делает докторскую колбасу особенной?

Докторская колбаса впервые появилась на советских прилавках в 1936 году. Она задумывалась как продукт для восстановления здоровья, поэтому настоящую докторскую до сих пор производят по ГОСТу.

В чем же ее преимущества?

  • Простой состав: В классической формуле докторской колбасы используются только говядина, свинина, яйца и молоко, то есть минимум консервантов и добавок.
  • Идеальный баланс вкуса и пользы: Она умеренно питательная и подходит для различных диет, особенно благодаря низкому содержанию жиров и соли.
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Что говорят о докторской колбасе врачи

Доктор медицины Александр Мясников считает, что если уж включать колбасу в рацион, то только докторскую. Известный российский доктор в программе «О самом главном» на канале «Россия-1» честно признался, что и сам ее очень любит и может съесть за один присест полкило.

Однако он предостерег зрителей от переедания и рассказал, какие признаки указывают на более качественной мясной полуфабрикат. Во-первых, это цвет — колбаса без добавок имеет сероватый оттенок. Во-вторых, следует внимательно изучать состав: чем короче список ингредиентов, тем лучше. В-третьих, у качественной докторской колбасы упаковка сухая и плотно прилегает к батону.

Внимательно читайте этикетку при выборе докторской колбасы
Внимательно читайте этикетку при выборе докторской колбасы. Фото: 1MI

Сравнение докторской колбасы с другими сортами

Характеристика Докторская колбаса Любительская колбаса Варено-копченая колбаса Сыровяленая колбаса
Преимущества 1. Меньше жира, чем в других видах.
2. Более мягкий вкус, подходит для диетического питания (в умеренных количествах).
3. Высокое содержание белка за счёт нежного мясного состава.
4. Подходит для детей (с оговоркой, если продукт качественный).		 1. Более насыщенный вкус за счёт повышенной жирности.
2. Умеренное содержание жира и белка.
3. Хорошо сбалансированный состав для сытного перекуса.		 1. Длительное хранение из-за копчения.
2. Яркий вкус и аромат благодаря копчению.
3. Высокая энергетическая ценность (сытная).		 1. Очень длительный срок хранения, благодаря сушке.
2. Универсальный вкус для гурманов.
3. Максимальная концентрация вкусов (меньший объём продукта при высокой калорийности).
Калорийность (на 100 г) 230 ккал 320 ккал 410 ккал 450-550 ккал
Белки (на 100 г) 13-15 г 13-14 г 18-20 г 20-25 г
Жиры (на 100 г) 20 г 30 г 35 г 40-50 г
Углеводы (на 100 г) 1 г 1-2 г 0 г 0-1 г

Итак, докторская содержит минимум жиров и искусственных добавок, что выгодно отличает ее на фоне ряда других колбасных изделий.

Ранее эксперты рассказали, как продлить срок жизни колбасы в холодильнике.

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