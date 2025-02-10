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Posted 10 февраля, 13:41

Published 10 февраля, 13:41

Modified 10 февраля, 13:43

Updated 10 февраля, 13:43

Неадекватный мужчина избил собаку в центре Вагонки в Нижнем Тагиле

Неадекватный мужчина избил собаку в центре Вагонки в Нижнем Тагиле

10 февраля 2025, 13:41
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Нижнего Тагила пожаловались на мужчину, который утром 10 февраля избивал собаку у Машиностроительного техникума. Неравнодушные люди хотят найти его, чтобы он понес наказание за жестокое обращение с животным.

По словам очевидцев, собака была худая. Когда мужчину попросили остановиться и не обижать животное, он проявил агрессию.

Даже трое взрослых не смогли забрать у него собаку или остановить его. Мужчина угрожал причинить вред. Было очевидно, что он был не в себе, — пишут подписчики паблика «Черный список Тагила» ВКонтакте.

Сам момент избиения собаки на видео не попал, но есть фотография живодера. Теперь тагильчане хотят спасти животное и просят помощи в идентификации личности этого мужчины, чтобы он понес ответственность за свои действия.

Фото: «Черный список Тагила» ВКонтакте

В комментариях к посту подписчики согласились, что хозяина собаки надо наказать. Тем более, что есть фото- и видеодоказательства.

Благо у нас есть закон о жестоком отношении к животным. Можно сразу вызывать полицию, основания для изъятия животного, штрафа или срока будут, — считают жители Нижнего Тагила.

Напомним, что в Екатеринбурге мужчина избил щенка на глазах у соседей. Очевидцы вызвали полицию, чтобы наказать хозяина.

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