Неадекватный мужчина избил собаку в центре Вагонки в Нижнем Тагиле

Posted 10 февраля, 13:41
Published 10 февраля, 13:41
Modified 10 февраля, 13:43
Updated 10 февраля, 13:43
По словам очевидцев, собака была худая. Когда мужчину попросили остановиться и не обижать животное, он проявил агрессию.
Даже трое взрослых не смогли забрать у него собаку или остановить его. Мужчина угрожал причинить вред. Было очевидно, что он был не в себе, — пишут подписчики паблика «Черный список Тагила» ВКонтакте.
Сам момент избиения собаки на видео не попал, но есть фотография живодера. Теперь тагильчане хотят спасти животное и просят помощи в идентификации личности этого мужчины, чтобы он понес ответственность за свои действия.
В комментариях к посту подписчики согласились, что хозяина собаки надо наказать. Тем более, что есть фото- и видеодоказательства.
Благо у нас есть закон о жестоком отношении к животным. Можно сразу вызывать полицию, основания для изъятия животного, штрафа или срока будут, — считают жители Нижнего Тагила.
Напомним, что в Екатеринбурге мужчина избил щенка на глазах у соседей. Очевидцы вызвали полицию, чтобы наказать хозяина.