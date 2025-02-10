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Posted 10 февраля, 12:11

Published 10 февраля, 12:11

Modified 10 февраля, 12:13

Updated 10 февраля, 12:13

Испеченное вами лимонное печенье в форме сердца придется по вкусу вашему любимому

Нежные лимонные сердечки: сделайте сюрприз любимому на 14 февраля

10 февраля 2025, 12:11
Фото: Изображение Midjourney. Испеченное вами лимонное печенье в форме сердца придется по вкусу вашему любимому

Как приготовить вкусное и нежное лимонное печенье в форме сердца к 14 февраля

Рубрика
Еда и напитки
Если вы хотите порадовать любимого человека на День святого Валентина, попробуйте приготовить шикарное лимонное печенье в форме сердца. Этот потрясающий десерт станет прекрасным подарком к 14 февраля.

Ингредиенты

  • Мука — 400 г;
  • Желтки — 4 шт;
  • Сливочное масло — 250 г (размягченное);
  • Сахар — 150 г;
  • Цедра 1 лимона;
  • Ванильный сахар — 10 г;
  • Сахарная пудра — для глазури (по желанию).

Приготовление теста

Достаньте масло из холодильника за 1–2 часа до готовки. Отделите желтки от белков — понадобятся только желтки. — Натрите цедру лимона, но следите, чтобы не попала белая горькая часть кожуры.

Взбейте масло с сахаром миксером до кремообразной текстуры. Добавьте желтки и ванильный сахар, снова взбейте. Всыпьте цедру и муку, перемешайте до состояния «крошки».

Вымесите тесто руками до эластичности и уберите в холодильник на 20 минут.

Лимонное печенье в форме сердца приготовите легко и быстро
Лимонное печенье в форме сердца приготовите легко и быстро. Фото: Изображение Midjourney

Формовка и выпечка

Совет: раскатывайте тесто на присыпанной мукой поверхности, чтобы не прилипало.

Разделите охлажденное тесто на части. Раскатайте каждую в пласт толщиной 2–3 мм. Формочками вырежьте сердечки. Аккуратно переложите заготовки на противень с пергаментом (используйте лопатку). Выпекайте 12–15 минут при 180°C до золотистого края.

Украшение

Классика: Посыпьте теплое печенье сахарной пудрой.

Праздничный вариант: смешайте пудру с лимонным соком (1:1) и пищевым красителем. Нарисуйте узоры или полностью покройте сердечки глазурью.

Подавайте с чаем, кофе или в качестве сладкого сюрприза, поделилась рецептом кулинар и журналист Sport24.ru Алина Матинян.

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