Нежные лимонные сердечки: сделайте сюрприз любимому на 14 февраля

Posted 10 февраля, 12:11
Published 10 февраля, 12:11
Modified 10 февраля, 12:13
Updated 10 февраля, 12:13
Достаньте масло из холодильника за 1–2 часа до готовки. Отделите желтки от белков — понадобятся только желтки. — Натрите цедру лимона, но следите, чтобы не попала белая горькая часть кожуры.
Взбейте масло с сахаром миксером до кремообразной текстуры. Добавьте желтки и ванильный сахар, снова взбейте. Всыпьте цедру и муку, перемешайте до состояния «крошки».
Вымесите тесто руками до эластичности и уберите в холодильник на 20 минут.
Совет: раскатывайте тесто на присыпанной мукой поверхности, чтобы не прилипало.
Разделите охлажденное тесто на части. Раскатайте каждую в пласт толщиной 2–3 мм. Формочками вырежьте сердечки. Аккуратно переложите заготовки на противень с пергаментом (используйте лопатку). Выпекайте 12–15 минут при 180°C до золотистого края.
Классика: Посыпьте теплое печенье сахарной пудрой.
Праздничный вариант: смешайте пудру с лимонным соком (1:1) и пищевым красителем. Нарисуйте узоры или полностью покройте сердечки глазурью.
Подавайте с чаем, кофе или в качестве сладкого сюрприза, поделилась рецептом кулинар и журналист Sport24.ru Алина Матинян.
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