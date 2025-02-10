Почти 170 тысяч жителей ПФО получили новое жилье

Posted 10 февраля, 11:58
Published 10 февраля, 11:58
Modified 11 февраля, 12:00
Updated 11 февраля, 12:00
Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
— Программа переселения из непригодных для проживания домов является важной частью регионального развития и благополучия наших граждан, — сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. — Эта задача с 2019 года решалась в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». За это время в новые квартиры переехали более 810 тысяч человек. Только в Приволжском федеральном округе с 2019 года из непригодных для жизни домов переехали порядка 167 тысяч граждан. В том числе около 34 тысяч человек улучшили свои жилищные условия благодаря программам, которые реализуются регионами за счёт собственных бюджетов.
По словам вице-премьера, наибольший объём аварийного жилья в ПФО расселили: Пермский край — 781 тыс. кв. м; Саратовская область — 403,3 тыс. кв. м; Самарская область — 335,6 тыс. кв. м и Нижегородская область — 269,9 тыс. кв. м, пишет sovainfo.ru.
Сегодня работа продолжается уже по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда курирует Минстрой России. Её оператором выступает Фонд развития территорий.