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Posted 10 февраля, 11:58

Published 10 февраля, 11:58

Modified 11 февраля, 12:00

Updated 11 февраля, 12:00

Почти 170 тысяч жителей ПФО получили новое жилье

10 февраля 2025, 11:58
По поручению Президента Владимира Путина в стране ведется расселение жителей, дома которых были признаны аварийными. Начиная с 2019 года в Приволжском федеральном округе аварийный жилищный фонд сократился более чем на 2,6 млн кв. м.

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

— Программа переселения из непригодных для проживания домов является важной частью регионального развития и благополучия наших граждан, — сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. — Эта задача с 2019 года решалась в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». За это время в новые квартиры переехали более 810 тысяч человек. Только в Приволжском федеральном округе с 2019 года из непригодных для жизни домов переехали порядка 167 тысяч граждан. В том числе около 34 тысяч человек улучшили свои жилищные условия благодаря программам, которые реализуются регионами за счёт собственных бюджетов.

По словам вице-премьера, наибольший объём аварийного жилья в ПФО расселили: Пермский край — 781 тыс. кв. м; Саратовская область — 403,3 тыс. кв. м; Самарская область — 335,6 тыс. кв. м и Нижегородская область — 269,9 тыс. кв. м, пишет sovainfo.ru.

Сегодня работа продолжается уже по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда курирует Минстрой России. Её оператором выступает Фонд развития территорий.

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