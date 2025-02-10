Почти 170 тысяч жителей ПФО получили новое жилье

По поручению Президента Владимира Путина в стране ведется расселение жителей, дома которых были признаны аварийными. Начиная с 2019 года в Приволжском федеральном округе аварийный жилищный фонд сократился более чем на 2,6 млн кв. м.

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. — Программа переселения из непригодных для проживания домов является важной частью регионального развития и благополучия наших граждан, — сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. — Эта задача с 2019 года решалась в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». За это время в новые квартиры переехали более 810 тысяч человек. Только в Приволжском федеральном округе с 2019 года из непригодных для жизни домов переехали порядка 167 тысяч граждан. В том числе около 34 тысяч человек улучшили свои жилищные условия благодаря программам, которые реализуются регионами за счёт собственных бюджетов. По словам вице-премьера, наибольший объём аварийного жилья в ПФО расселили: Пермский край — 781 тыс. кв. м; Саратовская область — 403,3 тыс. кв. м; Самарская область — 335,6 тыс. кв. м и Нижегородская область — 269,9 тыс. кв. м, пишет sovainfo.ru. Сегодня работа продолжается уже по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда курирует Минстрой России. Её оператором выступает Фонд развития территорий.