Политолог Ярошенко предложил запретить бары и кальянные рядом с храмами

Posted 10 февраля, 18:01
Published 10 февраля, 18:01
Modified 10 февраля, 18:03
Updated 10 февраля, 18:03
Об этом 360.ru заявил политолог Алексей Ярошенко.
«Это демонстративное смешение сакрального и низменного, разрыв культурного и духовного кода нации. Государственная политика в сфере общественной морали не может позволить такой деградации городской среды», — пояснил политолог.
Он предложил ввести запрет на работу питейных заведений в радиусе 200 метров от храмов, монастырей, мечетей, синагог и иных религиозных учреждений.
По словам Ярошенко, инициатива направлена не только на охрану нравственности и духовного пространства, но и на снижение уровня преступности, поддержку традиционных ценностей и формирование гармоничного городского пространства.
Политолог также призвал выработать механизма контроля и наказания, если запрет будет нарушаться. Он предложил штрафовать заведения и даже допустил полную ликвидацию лицензии.
«Государство должно встать на защиту святынь, провести четкую черту между духовным и низменным, защитить нравственность и общественный порядок», — заключил Ярошенко.