tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 18:01

Published 10 февраля, 18:01

Modified 10 февраля, 18:03

Updated 10 февраля, 18:03

Политолог Ярошенко предложил запретить бары и кальянные рядом с храмами

10 февраля 2025, 18:01
Размещение баров, ночных клубов, кальянных и иных питейных заведений вблизи храмов необходимо запретить в России, поскольку подобное соседство наносит удар по основам морали и уважению к вере.

Об этом 360.ru заявил политолог Алексей Ярошенко.

«Это демонстративное смешение сакрального и низменного, разрыв культурного и духовного кода нации. Государственная политика в сфере общественной морали не может позволить такой деградации городской среды», — пояснил политолог.

Он предложил ввести запрет на работу питейных заведений в радиусе 200 метров от храмов, монастырей, мечетей, синагог и иных религиозных учреждений.

По словам Ярошенко, инициатива направлена не только на охрану нравственности и духовного пространства, но и на снижение уровня преступности, поддержку традиционных ценностей и формирование гармоничного городского пространства.

Политолог также призвал выработать механизма контроля и наказания, если запрет будет нарушаться. Он предложил штрафовать заведения и даже допустил полную ликвидацию лицензии.

«Государство должно встать на защиту святынь, провести четкую черту между духовным и низменным, защитить нравственность и общественный порядок», — заключил Ярошенко.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика