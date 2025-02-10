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Posted 10 февраля, 03:28

Published 10 февраля, 03:28

Modified 10 февраля, 03:30

Updated 10 февраля, 03:30

Пожилая жительница Камышлова пропала неделю назад

Пожилая жительница Камышлова пропала неделю назад

10 февраля 2025, 03:28
Фото: Изображение Midjourney.
В Камышлове 78-летняя женщина пропала 3 февраля 2025 года.

Горожанка вышла на улицу из дома и обратно не пришла. Родственники обратились к волонтерам и в полицию. Предположительно, она могла сесть не в тот автобус, выйти на любой остановке и либо остаться на месте, либо отправиться в другую сторону от места, где находится ее дом, рассказали в областном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Также поисковики обратились за помощью к водителям, которые 5–7 февраля ехали через деревни Трифоново, Аксариха и Устьянка или через Камышлов и населенный пункт Пышма, а затем по Тюменскому тракту.

В день исчезновения на пенсионерке были надеты пуховик серого цвета и обувь черного цвета. Рост — 170 сантиметров.

Напомним, с начала 2025 года в Свердловской области пропали 85 человек.

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