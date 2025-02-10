Пожилая жительница Камышлова пропала неделю назад

Posted 10 февраля, 03:28
Published 10 февраля, 03:28
Modified 10 февраля, 03:30
Updated 10 февраля, 03:30
Горожанка вышла на улицу из дома и обратно не пришла. Родственники обратились к волонтерам и в полицию. Предположительно, она могла сесть не в тот автобус, выйти на любой остановке и либо остаться на месте, либо отправиться в другую сторону от места, где находится ее дом, рассказали в областном поисковом отряде «Лиза Алерт».
Также поисковики обратились за помощью к водителям, которые 5–7 февраля ехали через деревни Трифоново, Аксариха и Устьянка или через Камышлов и населенный пункт Пышма, а затем по Тюменскому тракту.
В день исчезновения на пенсионерке были надеты пуховик серого цвета и обувь черного цвета. Рост — 170 сантиметров.
Напомним, с начала 2025 года в Свердловской области пропали 85 человек.