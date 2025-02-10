Пожилая жительница Камышлова пропала неделю назад

Горожанка вышла на улицу из дома и обратно не пришла. Родственники обратились к волонтерам и в полицию. Предположительно, она могла сесть не в тот автобус, выйти на любой остановке и либо остаться на месте, либо отправиться в другую сторону от места, где находится ее дом, рассказали в областном поисковом отряде «Лиза Алерт».