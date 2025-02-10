Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об уходе в отставку

«Это необоснованный подход, поскольку я никогда — повторяю, никогда — не нарушал конституцию. И это проигрышный ход, потому что отсюда все проигрывают, никто не выигрывает. Чтобы избавить Румынию и ее граждан от этого кризиса, я ухожу в отставку с поста президента», — сказал Йоханнис.