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Posted 10 февраля, 18:12

Published 10 февраля, 18:12

Modified 10 февраля, 18:14

Updated 10 февраля, 18:14

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об уходе в отставку

10 февраля 2025, 18:12
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что уйдет в отставку 12 февраля, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент. Об этом он сообщил во время брифинга.

Срок полномочий Йоханниса истек 21 декабря 2024 года, однако с того момента он продолжал исполнять обязанности президента, пока в государстве не выберут нового главу. Выборы были запланированы на 4 мая 2025 года, пишет 360.ru.

Не дожидаясь этой даты, партии «Альянс за объединение румын» и «Спасите Румынию S.O.S» выступили с инициативой собирать голоса за отставку президента. Румынский парламент обещал рассмотреть этот вопрос 11 февраля.

«Это необоснованный подход, поскольку я никогда — повторяю, никогда — не нарушал конституцию. И это проигрышный ход, потому что отсюда все проигрывают, никто не выигрывает. Чтобы избавить Румынию и ее граждан от этого кризиса, я ухожу в отставку с поста президента», — сказал Йоханнис.

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