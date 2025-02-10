Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об уходе в отставку

Posted 10 февраля, 18:12
Published 10 февраля, 18:12
Modified 10 февраля, 18:14
Updated 10 февраля, 18:14
Срок полномочий Йоханниса истек 21 декабря 2024 года, однако с того момента он продолжал исполнять обязанности президента, пока в государстве не выберут нового главу. Выборы были запланированы на 4 мая 2025 года, пишет 360.ru.
Не дожидаясь этой даты, партии «Альянс за объединение румын» и «Спасите Румынию S.O.S» выступили с инициативой собирать голоса за отставку президента. Румынский парламент обещал рассмотреть этот вопрос 11 февраля.
«Это необоснованный подход, поскольку я никогда — повторяю, никогда — не нарушал конституцию. И это проигрышный ход, потому что отсюда все проигрывают, никто не выигрывает. Чтобы избавить Румынию и ее граждан от этого кризиса, я ухожу в отставку с поста президента», — сказал Йоханнис.