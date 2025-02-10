Расписался лично: раритетную визитку Путина из 90-х продает екатеринбуржец

Раритет долго лежал в шкатулке. А затем Александр решил выставить его на продажу за 50 000 рублей. По словам мужчины, он не столько хочет продать визитку, сколько понять заинтересованность людей. Многие действительно звонили и предлагали купить или обменять, но сделка так и не состоялась.