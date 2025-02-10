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Posted 10 февраля, 16:03

Published 10 февраля, 16:03

Modified 10 февраля, 16:05

Updated 10 февраля, 16:05

Екатеринбуржец продает эксклюзивную визитку российского президента

Расписался лично: раритетную визитку Путина из 90-х продает екатеринбуржец

10 февраля 2025, 16:03
Фото: 1MI.

Екатеринбуржец продает эксклюзивную визитку российского президента

В Екатеринбурге на одной из онлайн-площадок выставили уникальный экспонат — визитку президента Владимира Путина из 90-х годов, когда действующий президент еще работал в команде Собчака.

Визитная карточка, на которой Владимир Путин собственной рукой написал номера телефонов, досталась Александру Орлову от отца. Тот работал на Уралмашзаводе металлургом. Визитку Иван Орлов получил, когда в составе делегации предприятия отправился на съезд профсоюзов в Санкт-Петербург.

Раритет долго лежал в шкатулке. А затем Александр решил выставить его на продажу за 50 000 рублей. По словам мужчины, он не столько хочет продать визитку, сколько понять заинтересованность людей. Многие действительно звонили и предлагали купить или обменять, но сделка так и не состоялась.

Однако сейчас екатеринбуржец рассматривает другой вариант — передать ценную вещь в Музей политической истории Петербурга.

Ранее Tagilcity.ru писал, какие раритеты времен СССР продают свердловчане.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Владимир Путин#Продажа#Раритет#Екатеринбург#Визитка#Уралмашзавод#Музей политической истории
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