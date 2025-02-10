Расписался лично: раритетную визитку Путина из 90-х продает екатеринбуржец

Posted 10 февраля, 16:03
Published 10 февраля, 16:03
Modified 10 февраля, 16:05
Updated 10 февраля, 16:05
Визитная карточка, на которой Владимир Путин собственной рукой написал номера телефонов, досталась Александру Орлову от отца. Тот работал на Уралмашзаводе металлургом. Визитку Иван Орлов получил, когда в составе делегации предприятия отправился на съезд профсоюзов в Санкт-Петербург.
Раритет долго лежал в шкатулке. А затем Александр решил выставить его на продажу за 50 000 рублей. По словам мужчины, он не столько хочет продать визитку, сколько понять заинтересованность людей. Многие действительно звонили и предлагали купить или обменять, но сделка так и не состоялась.
Однако сейчас екатеринбуржец рассматривает другой вариант — передать ценную вещь в Музей политической истории Петербурга.
Ранее Tagilcity.ru писал, какие раритеты времен СССР продают свердловчане.