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Posted 10 февраля, 10:41

Published 10 февраля, 10:41

Modified 10 февраля, 10:43

Updated 10 февраля, 10:43

Рецидивист из Режа отправился в колонию за кражу продуктов

Рецидивист из Режа отправился в колонию за кражу продуктов

10 февраля 2025, 10:41
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Режа осужден на четыре года тюрьмы за неоднократные кражи продуктов из магазинов.

Ранее он уже привлекался за мелкие хищения. В июле мужчина несколько раз похищал из магазинов «Монетка» и «Пятерочка» масло, тушенку, шоколад и другие продукты.

Несмотря на признание вины и объяснение своих действий тяжелым материальным положением, суд, учитывая предыдущие судимости за причинение легкого вреда здоровью и мошенничество, приговорил его к лишению свободы. Приговор может быть обжалован, рассказали в облсуде.

Ранее женщина украла у пассажирки сумку с деньгами в аэропорту Кольцово

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Кража#Екатеринбург#Инцидент
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