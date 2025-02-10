Рецидивист из Режа отправился в колонию за кражу продуктов

Posted 10 февраля, 10:41
Published 10 февраля, 10:41
Modified 10 февраля, 10:43
Updated 10 февраля, 10:43
Ранее он уже привлекался за мелкие хищения. В июле мужчина несколько раз похищал из магазинов «Монетка» и «Пятерочка» масло, тушенку, шоколад и другие продукты.
Несмотря на признание вины и объяснение своих действий тяжелым материальным положением, суд, учитывая предыдущие судимости за причинение легкого вреда здоровью и мошенничество, приговорил его к лишению свободы. Приговор может быть обжалован, рассказали в облсуде.
Ранее женщина украла у пассажирки сумку с деньгами в аэропорту Кольцово