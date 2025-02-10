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Posted 10 февраля, 16:41

Published 10 февраля, 16:41

Modified 10 февраля, 16:43

Updated 10 февраля, 16:43

В Свердловской области Росгидромет ожидает половодье чуть выше нормы

Росгидромет рассказал, каким будет половодье в Свердловской области в 2025 году

10 февраля 2025, 16:41
Фото: 1MI.

В Свердловской области Росгидромет ожидает половодье чуть выше нормы

Глобального половодья в Свердловской области, по прогнозам синоптиков, не будет. Уровень воды в водоемах будет в норме или чуть выше нормы.

Росгидромет опубликовал предварительную информацию о предстоящем паводке в разных регионах России.

В Свердловской области река Белая обозначена зеленым цветом, то есть уровень воды в ней находится в пределах нормы. Реки Кама и Уфа закрашены розовым цветом: это означает, что здесь есть риск выхода рек из берегов, но он незначителен.

В Уральском федеральном округе серьезную опасность, по мнению специалистов, представляет лишь река Ишим на территории Тюменской области, где уровень воды обозначен красным цветом.

В Челябинской области паводок возможен на реках Белой и Урал выше Ириклинского водохранилища. В Курганской области потенциальную опасность представляет Тобол. Самая спокойная обстановка — в ХМАО и ЯНАО, здесь все реки находятся в «зеленой» зоне.

В Нижнем Тагиле в прошлом году городские водохранилища не были заполнены даже до подпорного уровня.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Паводок#Прогноз#Синоптики#Природа#Екатеринбург
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