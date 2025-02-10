Росгидромет рассказал, каким будет половодье в Свердловской области в 2025 году

Posted 10 февраля, 16:41
Published 10 февраля, 16:41
Modified 10 февраля, 16:43
Updated 10 февраля, 16:43
Росгидромет опубликовал предварительную информацию о предстоящем паводке в разных регионах России.
В Свердловской области река Белая обозначена зеленым цветом, то есть уровень воды в ней находится в пределах нормы. Реки Кама и Уфа закрашены розовым цветом: это означает, что здесь есть риск выхода рек из берегов, но он незначителен.
В Уральском федеральном округе серьезную опасность, по мнению специалистов, представляет лишь река Ишим на территории Тюменской области, где уровень воды обозначен красным цветом.
В Челябинской области паводок возможен на реках Белой и Урал выше Ириклинского водохранилища. В Курганской области потенциальную опасность представляет Тобол. Самая спокойная обстановка — в ХМАО и ЯНАО, здесь все реки находятся в «зеленой» зоне.
В Нижнем Тагиле в прошлом году городские водохранилища не были заполнены даже до подпорного уровня.