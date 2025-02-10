Росстат назвал способствующие росту ВВП РФ в 2024 году отрасли

“Ридус» пишет, что данным статистического агентства, наибольшее влияние на рост ВВП оказали улучшения в добавленной стоимости в ряде секторов: информационные технологии и связь (рост более 11%), гостиничный и ресторанный бизнес (рост свыше 9,5%), а также в розничной и оптовой торговле (рост 7,2% и 6,9% соответственно) и в обрабатывающей промышленности (рост более 7,5%). Кроме того, положительный вклад в динамику ВВП в прошлом году оказа