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Posted 10 февраля, 16:26

Published 10 февраля, 16:26

Modified 10 февраля, 16:28

Updated 10 февраля, 16:28

Росстат назвал способствующие росту ВВП РФ в 2024 году отрасли

10 февраля 2025, 16:26
В течение 2024 года ВВП страны увеличился на 4,1%. Эта информация содержится в документе, с которым ознакомились журналисты.

Ридус» пишет, что данным статистического агентства, наибольшее влияние на рост ВВП оказали улучшения в добавленной стоимости в ряде секторов: информационные технологии и связь (рост более 11%), гостиничный и ресторанный бизнес (рост свыше 9,5%), а также в розничной и оптовой торговле (рост 7,2% и 6,9% соответственно) и в обрабатывающей промышленности (рост более 7,5%). Кроме того, положительный вклад в динамику ВВП в прошлом году оказа

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