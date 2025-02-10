RT узнал, почему Невзлин мог заказать избиение гендиректора «СПАСа» Корчевникова

Напомним, что предприниматель Андрей Матус с 2020 по 2024 год входил в окружение Невзлина и Ходорковского. В марте 2024-го было совершено нападение на главу ФБК Леонида Волкова*, результаты которого не устроили Невзлина. Матусу поручили забрать у исполнителей и уничтожить телефоны с компроматом на Невзлина, но вместо этого он сохранил фактуру и предал её огласке. Сведения из переписки между Невзлиным, его главой безопасности Романом Желязко и исполнителем Анатолием Блиновым легли в основу уголовного дела, которое сейчас расследуется в Польше и Литве. Блинов уже арестован.