RT узнал, почему Невзлин мог заказать избиение гендиректора «СПАСа» Корчевникова

Posted 10 февраля, 11:38
Published 10 февраля, 11:38
Modified 10 февраля, 11:40
Updated 10 февраля, 11:40
По словам предпринимателя Андрея Матуса, ранее раскрывшего причастность Леонида Невзлина* к преступлениям против российских оппозиционеров, экс-олигарх планировал нанять исполнителей для избиения Корчевникова. Причиной, как уточнил собеседник RT, стала патриотическая позиция главы «СПАСа» и его активная помощь в зоне СВО. Сам журналист не стал комментировать подготовку нападения, но, если причастность Невзлина будет доказана, его действия могут квалифицировать как нарушение неприкосновенности частной жизни или воспрепятствование законной журналистской деятельности, считают юристы.
В 2023–2024 годах Невзлина* обвинили в организации нападения на ключевых менеджеров Фонда борьбы с коррупцией** и жену экономиста Максима Миронова, соратника ФБК и оппонента Невзлина. По словам Андрея Матуса, главный критерий — личная неприязнь из-за высказываний или деятельность, направленная против Невзлина или его друга и, по его словам, «больше чем родственника» Михаила Ходорковского*.
Напомним, что предприниматель Андрей Матус с 2020 по 2024 год входил в окружение Невзлина и Ходорковского. В марте 2024-го было совершено нападение на главу ФБК Леонида Волкова*, результаты которого не устроили Невзлина. Матусу поручили забрать у исполнителей и уничтожить телефоны с компроматом на Невзлина, но вместо этого он сохранил фактуру и предал её огласке. Сведения из переписки между Невзлиным, его главой безопасности Романом Желязко и исполнителем Анатолием Блиновым легли в основу уголовного дела, которое сейчас расследуется в Польше и Литве. Блинов уже арестован.
О том, что Корчевников — в списке предполагаемых объектов для задуманных Невзлиным нападений на территории РФ, Матус сообщил ещё в декабре. Но тогда предприниматель заявил, что причины неприязни экс-олигарха к журналисту ему неизвестны. Теперь Матус передал RT скриншоты и фотографии переписки с Романом Желязко. В ней Желязко обсуждает с одним из членов своей команды (имя собеседника по переписке не раскрывается) перспективу припугнуть или напасть на гендиректора телеканала «СПАС» Бориса Корчевникова. Матус пояснил, что бывший капитан полиции Израиля Желязко выступает в переписке под никнеймом Roger Jolly.
«Можно к Корчевникову в студию прийти, — пишет Желязко собеседнику. — 27 и 28 февраля он будет в студии „СПАСа“. И он там каждую неделю».
«Его должны были поймать и избить», — сообщал RT Матус.
Тогда у нашего собеседника не было информации о мотивах экс-олигарха. Теперь стало известно, чем Корчевников не угодил Невзлину.
По словам Матуса, мотивом стала общественная деятельность журналиста.
«Невзлина бесило, что после начала СВО Корчевников начал регулярно ездить в Донбасс, отправлять гуманитарную помощь и служить молебны в храмах у линии соприкосновения, — сообщил Матус RT. — Не нравилось, что у него большая аудитория, что он придерживается патриотической позиции».
О серьёзности намерений Невзлина говорит и уровень подготовки, которой его служба безопасности занялась перед тем, как планировать акцию против журналиста.
С декабря 2023 по февраль 2024 года охранники Невзлина собирали «папку». По словам Матуса, документ с информацией о месте жительства, контактах и взглядах Корчевникова Желязко отправил собеседнику по переписке в конце февраля 2024 года.
Матус показал RT этот документ и заявил о готовности при необходимости предоставить его, а также скриншоты переписки российским правоохранительным органам.
В документе собрана информация об адресах журналиста, о его взглядах, личных номерах телефонов, машине, на которой он передвигается. Составители «справки» указали ссылки на все соцсети и публичные каналы журналиста, подсчитали количество подписчиков в каждой.
Значительная часть документа посвящена православным священникам, с которыми по работе и в жизни общается Борис Корчевников. Особенно служба безопасности Невзлина заинтересовалась личностью отца Андрея, настоятеля храма Троицы Живоначальной в Басманном районе Москвы.
Андрей Ткачёв многократно выступал на телеканале «СПАС», вёл вместе с Корчевниковым передачу «Апокалипсис». Отец Андрей, служивший в украинских церквях более десяти лет, известен своей последовательной критикой западных ценностей. В 2014 году он резко раскритиковал «евромайдан» и его участников, а вскоре после этого переехал в Россию.
Директор телеканала «СПАС» Борис Корчевников не стал комментировать готовившееся на него покушение. Но сбор информации о нём может трактоваться как уголовное преступление, говорит адвокат, управляющий партнёр коллегии «Орлов, Вербицкий, Добровольский и партнёры» Анатолий Вербицкий.
«Если установлено, что какие-то люди по просьбе Невзлина собирали информацию о частной жизни лица с фиксированием информации и передали эту информацию хотя бы одному человеку, то это можно трактовать как нарушение неприкосновенности частной жизни, — объяснил RT адвокат. — За это наступает ответственность по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни. — RT), если следствие установит все эти признаки».
За совершение этого преступления виновному лицу грозит штраф до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
«Всё будет зависеть от того, для чего были собраны эти сведения, — продолжает адвокат. — Соучастие Невзлина также должно быть определено следствием: кто он, организатор или пособник».
По словам Вербицкого, если будет доказано, что целью нападения было повлиять на работу Корчевникова, можно говорить о применении соответствующей ст. 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной деятельности журналиста».
«Если Корчевников посчитает, что данные действия привели бы к угрозе его жизни и здоровью, он вправе подать заявление в правоохранительные органы», — заключил юрист.
* Физлица и организации, включённые в реестр иноагентов.
** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.