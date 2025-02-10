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Posted 10 февраля, 11:11

Published 10 февраля, 11:11

Modified 10 февраля, 11:13

Updated 10 февраля, 11:13

Настоящее сливочное масло обладает приятным сливочным вкусом и полезно для здоровья

Сливочное масло или дешевая подделка с «пальмой»: как отличить в домашних условиях

10 февраля 2025, 11:11
Фото: Изображение Midjourney. Настоящее сливочное масло обладает приятным сливочным вкусом и полезно для здоровья

Врач Омарова: поддельное сливочное масло несет серьезные риски для здоровья

Рубрика
Еда и напитки
Выбрать качественное сливочное масло в магазине все труднее — слишком много поддельного продукта на полках. Однако есть очевидные признаки, которые помогут отличить натуральное масло от суррогата с «пальмой».

Если экономить на сливочном масле и постоянно покупать дешевые аналоги, то это приведет к серьезным проблемам со здоровьем, рассказала в интервью изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Видновской больницы Зумруд Омарова.

Производители часто добавляют его в продукт вместо натуральных молочных жиров. Если постоянно употреблять такое «масло», на стенках сосудов откладываются холестериновые бляшки, что приводит к закупориванию сосудов и провоцирует опасные патологии, — отметила врач.

Как же определить без сложных лабораторных исследований, что перед вами качественный продукт?

Обратите внимание на состав и цену масла

Натуральное сливочное масло должно содержать только пастеризованные сливки (или сливки и молоко). Присутствие в составе растительных жиров (например, пальмового, кокосового масла), эмульгаторов, консервантов или растительных заменителей указывает на то, что продукт — спред или маргарин.

Для производства масла требуется большое количество молока. Если масло существенно дешевле средней рыночной цены, есть риск, что оно сделано с использованием дешёвых заменителей, таких как пальмовое масло.

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Цвет и структура

  • Натуральное масло имеет равномерный кремово-белый или слегка желтоватый цвет. Сезонные изменения в рационе коров незначительно влияют на оттенок (например, летом масло может быть чуть желтее из-за каротинов в траве).
  • Фальсифицированное масло или спреды имеют слишком яркий желтый оттенок (из-за красителей) или неравномерный цвет.

Проведите эксперимент с холодом

Положите масло в морозильник на несколько часов. Натуральный продукт становится твердым, его трудно резать, масло раскалывается на куски. Если же после заморозки масло сохраняет мягкость, то в нем, скорее всего, есть растительные жиры.

Настоящее сливочное масло при комнатной температуре постепенно становится мягким, но не растекается. Масло с растительными жирами может растаять быстрее и начать выделять жирные капли.

Натуральное сливочное масло стоит недешево
Натуральное сливочное масло стоит недешево. Фото: Изображение Midjourney

Проверка масла в горячей воде и на сковороде

Натуральное сливочное масло, брошенное в горячую воду, растворяется равномерно, не оставляя осадка и плавающих жировых пятен. Продукты с добавлением пальмового масла могут распадаться на отдельные фракции, оставляя плёнку на поверхности или частицы осадка.

Натуральное сливочное масло в горячей воде должно полностью раствориться и придать жидкости молочный оттенок. На поверхности будет видна пленка — это молочный жир. Если масло не растворяется при перемешивании, то это опять же спред, — объяснила Омарова.

Растопите небольшое количество масла на сковороде: натуральное равномерно тает и приятно пахнет, может немного пениться из-за остаточной влаги, но не образует сильного осадка. Продукты с растительными жирами горят, выделяя неприятный запах, и оставляют осадок на дне.

В конце января в магазинах Свердловской области обнаружили тонны контрафакта.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Здоровье#Подделка#Контрафакт#Состав#Сливочное масло#КЦ#Еда и напитки#Пальмовое масло
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