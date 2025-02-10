Сливочное масло или дешевая подделка с «пальмой»: как отличить в домашних условиях

Posted 10 февраля, 11:11
Published 10 февраля, 11:11
Modified 10 февраля, 11:13
Updated 10 февраля, 11:13
Если экономить на сливочном масле и постоянно покупать дешевые аналоги, то это приведет к серьезным проблемам со здоровьем, рассказала в интервью изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Видновской больницы Зумруд Омарова.
Производители часто добавляют его в продукт вместо натуральных молочных жиров. Если постоянно употреблять такое «масло», на стенках сосудов откладываются холестериновые бляшки, что приводит к закупориванию сосудов и провоцирует опасные патологии, — отметила врач.
Как же определить без сложных лабораторных исследований, что перед вами качественный продукт?
Натуральное сливочное масло должно содержать только пастеризованные сливки (или сливки и молоко). Присутствие в составе растительных жиров (например, пальмового, кокосового масла), эмульгаторов, консервантов или растительных заменителей указывает на то, что продукт — спред или маргарин.
Для производства масла требуется большое количество молока. Если масло существенно дешевле средней рыночной цены, есть риск, что оно сделано с использованием дешёвых заменителей, таких как пальмовое масло.
Положите масло в морозильник на несколько часов. Натуральный продукт становится твердым, его трудно резать, масло раскалывается на куски. Если же после заморозки масло сохраняет мягкость, то в нем, скорее всего, есть растительные жиры.
Настоящее сливочное масло при комнатной температуре постепенно становится мягким, но не растекается. Масло с растительными жирами может растаять быстрее и начать выделять жирные капли.
Натуральное сливочное масло, брошенное в горячую воду, растворяется равномерно, не оставляя осадка и плавающих жировых пятен. Продукты с добавлением пальмового масла могут распадаться на отдельные фракции, оставляя плёнку на поверхности или частицы осадка.
Натуральное сливочное масло в горячей воде должно полностью раствориться и придать жидкости молочный оттенок. На поверхности будет видна пленка — это молочный жир. Если масло не растворяется при перемешивании, то это опять же спред, — объяснила Омарова.
Растопите небольшое количество масла на сковороде: натуральное равномерно тает и приятно пахнет, может немного пениться из-за остаточной влаги, но не образует сильного осадка. Продукты с растительными жирами горят, выделяя неприятный запах, и оставляют осадок на дне.
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