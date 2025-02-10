Сортовые помидоры и гибриды: в чем разница — отвечают эксперты

Posted 10 февраля, 15:24
Published 10 февраля, 15:24
Modified 10 февраля, 15:26
Updated 10 февраля, 15:26
Когда речь заходит о разнообразии томатов, стоит помнить, что сортовые помидоры — это «золотая классика», а гибриды — детище современной науки. Сортовые томаты обычно выбирают те, кто хочет собирать свои семена. Но гибриды, как отмечает американский агроном Джеймс Харпер, профессор Университета Пердью, выигрывают благодаря устойчивости к болезням и условиям окружающей среды.
Представляют собой результат многолетней селекции, зачастую относясь к старинным и проверенным сортам. Многие садоводы ценят их вкусовые качества, богатый аромат и естественный внешний вид. Однако их минус — повышенная уязвимость к вредителям и погодным катаклизмам.
Они создаются специально для повышения урожайности и устойчивости. Это идеальный выбор для тех, кто выращивает томаты в промышленных масштабах. Они меньше страдают от фитофторы, лучше переносят транспортировку, но, к сожалению, не годятся для сбора семян.
|Характеристика
|Сортовые помидоры
|Гибриды
|Вкус и аромат
|Богатый, натуральный
|Часто чуть менее выраженный
|Урожайность
|Умеренная
|Очень высокая
|Устойчивость к болезням
|Низкая
|Высокая
|Хранение и транспортировка
|Небольшой срок хранения
|Отлично хранятся и переносят перевозку
|Сбор семян
|Возможен
|Невозможен (семена не дают таких же плодов)
Подробно расскажи, как сортовые помидоры отличаются от гибридов, и, конечно, приведи мнение авторитетных агрономов. Российский ученый-агроном Антон Петров считает, что на юге России стоит отдать предпочтение именно сортам.
Важнейшим качеством гибридов для защищенного грунта является устойчивость к растрескиванию, к неблагоприятным условиям выращивания (недостаточному освещению, понижениям температуры в зимний период и перегревам воздуха летом, высокой относительной влажности воздуха и т. д.), — в свою очередь пишет в своей научной работе аспирант РГАУ имени Тимирязева Нгуен Тхи Лоан.
Сортовые томаты выигрывают по вкусу, но и среди гибридов встречаются достойные, например, черри или биф-томаты. В итоге все зависит от ваших целей и условий выращивания.
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