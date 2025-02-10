Сортовые помидоры и гибриды: в чем разница — отвечают эксперты

Они создаются специально для повышения урожайности и устойчивости. Это идеальный выбор для тех, кто выращивает томаты в промышленных масштабах. Они меньше страдают от фитофторы, лучше переносят транспортировку, но, к сожалению, не годятся для сбора семян.