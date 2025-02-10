Стали известны подробности массового ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге

Posted 10 февраля, 06:57
Published 10 февраля, 06:57
Modified 10 февраля, 06:59
Updated 10 февраля, 06:59
Водитель иномарки Volkswagen ехал на высокой скорости и не контролировал движение, в результате чего сбил пешехода и въехал в стоявшую Nissan. Машину в свою очередь отбросило на пешеходов, а затем автомобиль по инерции столкнулся с Toyota, рассказали в пресс-службе областного МВД.
Известно, что у Nissan незадолго до аварии повредилось колесо. К женщине, которая управляла автомобилем, подошли помочь двое мужчин. При этом пешеходы не поставили аварийный знак и не использовали защитные средства.
По словам водителя Volkswagen, в какой-то момент перед ним стала перестраиваться машина. Автомобилист попытался избежать ЧП, однако это не удалось.
Напомним, происшествие случилось 9 февраля 2025 года. Один из пешеходов скончался. Остальные пострадавшие были доставлены в клинику.