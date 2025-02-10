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Posted 10 февраля, 06:57

Published 10 февраля, 06:57

Modified 10 февраля, 06:59

Updated 10 февраля, 06:59

Стали известны подробности массового ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге

Стали известны подробности массового ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге

10 февраля 2025, 06:57
Фото: Telegram-канал «Патрульный участок».
Стали известны подробности массовой аварии на Объездной дороге в Екатеринбурге, в которой один человек погиб и трое пострадали.

Водитель иномарки Volkswagen ехал на высокой скорости и не контролировал движение, в результате чего сбил пешехода и въехал в стоявшую Nissan. Машину в свою очередь отбросило на пешеходов, а затем автомобиль по инерции столкнулся с Toyota, рассказали в пресс-службе областного МВД.

Известно, что у Nissan незадолго до аварии повредилось колесо. К женщине, которая управляла автомобилем, подошли помочь двое мужчин. При этом пешеходы не поставили аварийный знак и не использовали защитные средства.

По словам водителя Volkswagen, в какой-то момент перед ним стала перестраиваться машина. Автомобилист попытался избежать ЧП, однако это не удалось.

Напомним, происшествие случилось 9 февраля 2025 года. Один из пешеходов скончался. Остальные пострадавшие были доставлены в клинику.

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