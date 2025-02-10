Стали известны подробности массового ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге

Водитель иномарки Volkswagen ехал на высокой скорости и не контролировал движение, в результате чего сбил пешехода и въехал в стоявшую Nissan. Машину в свою очередь отбросило на пешеходов, а затем автомобиль по инерции столкнулся с Toyota, рассказали в пресс-службе областного МВД.