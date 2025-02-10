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Posted 10 февраля, 08:33

Published 10 февраля, 08:33

Modified 10 февраля, 08:35

Updated 10 февраля, 08:35

Суд обязал военкомат выплатить больнице в Артемовском долг 3,5 млн за медосмотры

Суд обязал военкомат выплатить больнице в Артемовском долг 3,5 млн за медосмотры

10 февраля 2025, 08:33
Фото: Изображение Midjourney.
Военкомат задолжал больнице в Артемовском более трех миллионов рублей за медосмотры.

Военкомат не оплачивал медосмотры, которые проводили сотрудники медучреждения, с осени 2022 года. Сначала сумма иска была 2,3 миллиона рублей, однако затем ее увеличили. Информация об этом есть в картотеке арбитражного суда.

Суд, рассмотрев обращение, взыскал с организации 3,5 миллиона рублей.

Напомним, нижнетагильское предприятие по решению суда выплатило своим сотрудникам задолженность по зарплате.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Деньги#Арбитражный суд#Долг#Задолженность#Артемовский#Военкомат#Екатеринбург
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