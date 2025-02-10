Суд обязал военкомат выплатить больнице в Артемовском долг 3,5 млн за медосмотры

Posted 10 февраля, 08:33
Published 10 февраля, 08:33
Modified 10 февраля, 08:35
Updated 10 февраля, 08:35
Военкомат не оплачивал медосмотры, которые проводили сотрудники медучреждения, с осени 2022 года. Сначала сумма иска была 2,3 миллиона рублей, однако затем ее увеличили. Информация об этом есть в картотеке арбитражного суда.
Суд, рассмотрев обращение, взыскал с организации 3,5 миллиона рублей.
Напомним, нижнетагильское предприятие по решению суда выплатило своим сотрудникам задолженность по зарплате.