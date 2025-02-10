Суд отказал в УДО виновнику смертельного ДТП в Свердловской области

Posted 10 февраля, 13:00
Published 10 февраля, 13:00
Modified 10 февраля, 13:02
Updated 10 февраля, 13:02
Верхотурский районный суд отказал в УДО мужчине, осужденному за смертельное ДТП.
В 2020 году водитель, нарушив ПДД, совершил наезд на препятствия, в результате чего погиб пассажир. Виновник скрылся с места происшествия. Суд приговорил его к 5 годам 11 месяцам лишения свободы.
Прокуратура возражала против УДО, указав на нестабильное поведение осужденного и недостижение целей наказания. Суд согласился с позицией прокуратуры. Он продолжит отбывать наказание, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее суд Екатеринбурга отказал в УДО убийце.