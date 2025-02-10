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Posted 10 февраля, 13:00

Published 10 февраля, 13:00

Modified 10 февраля, 13:02

Updated 10 февраля, 13:02

Суд отказал в УДО виновнику смертельного ДТП в Свердловской области

Суд отказал в УДО виновнику смертельного ДТП в Свердловской области

10 февраля 2025, 13:00
Фото: Изображение Midjourney.
Свердловчанин, виновный в смертельном ДТП, не сможет досрочно освободиться из заключения.

Верхотурский районный суд отказал в УДО мужчине, осужденному за смертельное ДТП.

В 2020 году водитель, нарушив ПДД, совершил наезд на препятствия, в результате чего погиб пассажир. Виновник скрылся с места происшествия. Суд приговорил его к 5 годам 11 месяцам лишения свободы.

Прокуратура возражала против УДО, указав на нестабильное поведение осужденного и недостижение целей наказания. Суд согласился с позицией прокуратуры. Он продолжит отбывать наказание, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее суд Екатеринбурга отказал в УДО убийце.

Суд в Свердловской области отказал в УДО осужденному за смертельное ДТП
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Смерть#Суд#Екатеринбург#Инцидент
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