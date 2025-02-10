Светофоры на Вагонке в Нижнем Тагиле временно не работают

Posted 10 февраля, 04:31
Published 10 февраля, 04:31
Modified 10 февраля, 04:33
Updated 10 февраля, 04:33
На Ленинградском проспекте оборвался питающий кабель, из-за чего дорожные объекты перестали работать на площади Танкостроителей и на перекрестке с улицы Зари, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Водителям и пешеходам нужно соблюдать ПДД на дороге, а также быть внимательными, чтобы избежать аварий.
Сегодня 10.02.2025 г. запланированы работы по восстановлению работы светофорных объектов, — рассказали в организации.
Напомним, в январе 2025 года в Нижнем Тагиле временно отключали светофор в районе Вагонки из-за ранее запланированного отключения электричества.