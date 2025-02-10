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Posted 10 февраля, 04:31

Published 10 февраля, 04:31

Modified 10 февраля, 04:33

Updated 10 февраля, 04:33

Светофоры на Вагонке в Нижнем Тагиле временно не работают

Светофоры на Вагонке в Нижнем Тагиле временно не работают

10 февраля 2025, 04:31
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле временно обесточены светофоры в Дзержинском районе из-за аварии 10 февраля 2025 года.

На Ленинградском проспекте оборвался питающий кабель, из-за чего дорожные объекты перестали работать на площади Танкостроителей и на перекрестке с улицы Зари, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Водителям и пешеходам нужно соблюдать ПДД на дороге, а также быть внимательными, чтобы избежать аварий.

Сегодня 10.02.2025 г. запланированы работы по восстановлению работы светофорных объектов, — рассказали в организации.

Напомним, в январе 2025 года в Нижнем Тагиле временно отключали светофор в районе Вагонки из-за ранее запланированного отключения электричества.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дорога#Город#Электричество#Дзержинский район#Светофоры#Екатеринбург#Авария#ЦОДД
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