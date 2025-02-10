Таксист в Петербурге спас пенсионерку от мошенников

Женщина рассказала, что не знает марку и номер автомобиля, потому что такси для нее вызвал чужой человек. Оказалось, что направлялась в банк и на протяжении всей поездки разговаривала по телефону. Из контекста таксист понял, что ее пытаются обмануть.