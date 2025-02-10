У мигрантов в Екатеринбурге стали блокировать банковские карты

Так, по словам мужчины, который переехал в Екатеринбург из Казахстана, ему не приходили никакие оповещения о блокировке. В какой-то момент он обнаружил, что не может расплатиться карточкой за проезд. Он связался с банком и мигранту сообщили, что он попал в вышеуказанный перечень, пишет Е1.