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Posted 10 февраля, 04:55

Published 10 февраля, 04:55

Modified 10 февраля, 04:57

Updated 10 февраля, 04:57

У мигрантов в Екатеринбурге стали блокировать банковские карты

У мигрантов в Екатеринбурге стали блокировать банковские карты

10 февраля 2025, 04:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге у иностранцев, которые незаконно находятся в стране, стали блокировать банковские счета. Перечень нелегалов стал работать с 5 февраля 2025 года. При этом в списках оказались и те, кто не совершал нарушений.

Так, по словам мужчины, который переехал в Екатеринбург из Казахстана, ему не приходили никакие оповещения о блокировке. В какой-то момент он обнаружил, что не может расплатиться карточкой за проезд. Он связался с банком и мигранту сообщили, что он попал в вышеуказанный перечень, пишет Е1.

При этом у мужчины никаких нарушений нет: регистрация и вид на жительство у него действительны, есть официальная работа, долгов и штрафов нет. Он планирует обратиться в полицию, чтобы узнать, не произошло ли ошибки.

Напомним, 6 февраля 2025 года в Екатеринбурге полицейские пришли в Цыганский поселок, чтобы выявить нелегальных мигрантов.

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