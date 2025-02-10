У мигрантов в Екатеринбурге стали блокировать банковские карты

Posted 10 февраля, 04:55
Published 10 февраля, 04:55
Modified 10 февраля, 04:57
Updated 10 февраля, 04:57
Так, по словам мужчины, который переехал в Екатеринбург из Казахстана, ему не приходили никакие оповещения о блокировке. В какой-то момент он обнаружил, что не может расплатиться карточкой за проезд. Он связался с банком и мигранту сообщили, что он попал в вышеуказанный перечень, пишет Е1.
При этом у мужчины никаких нарушений нет: регистрация и вид на жительство у него действительны, есть официальная работа, долгов и штрафов нет. Он планирует обратиться в полицию, чтобы узнать, не произошло ли ошибки.
Напомним, 6 февраля 2025 года в Екатеринбурге полицейские пришли в Цыганский поселок, чтобы выявить нелегальных мигрантов.