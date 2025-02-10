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Posted 10 февраля, 07:45

Published 10 февраля, 07:45

Modified 10 февраля, 07:47

Updated 10 февраля, 07:47

В ДНР погиб автокрановщик из Каменска-Уральского

В ДНР погиб автокрановщик из Каменска-Уральского

10 февраля 2025, 07:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области простились с погибшим 25-летним участником СВО.

Александр погиб в возрасте 25 лет при выполнении важной боевой задачи в зоне СВО, пишет «Знамя Победы». Боец участвовал в спецоперации с 2022 года. Весной прошлого года он был ранен в бою и получил награды.

После окончания лечения он вновь вернулся к боевым задачам. Помогал выносить раненых из-под огня. А затем перестал выходить на связь.

Проститься с героем все желающие смогли 10 февраля в полдень в морге города Сухой Лог.

Ранее в Свердловской области простились с погибшим на СВО бывшим сотрудником колонии ИК-54.

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим зоне СВО работником Уралвагонзавода
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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