В ДНР погиб автокрановщик из Каменска-Уральского

Posted 10 февраля, 07:45
Published 10 февраля, 07:45
Modified 10 февраля, 07:47
Updated 10 февраля, 07:47
Александр погиб в возрасте 25 лет при выполнении важной боевой задачи в зоне СВО, пишет «Знамя Победы». Боец участвовал в спецоперации с 2022 года. Весной прошлого года он был ранен в бою и получил награды.
После окончания лечения он вновь вернулся к боевым задачам. Помогал выносить раненых из-под огня. А затем перестал выходить на связь.
Проститься с героем все желающие смогли 10 февраля в полдень в морге города Сухой Лог.
Ранее в Свердловской области простились с погибшим на СВО бывшим сотрудником колонии ИК-54.