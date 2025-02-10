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Posted 10 февраля, 12:11

Published 10 февраля, 12:11

Modified 10 февраля, 12:13

Updated 10 февраля, 12:13

В Екатеринбурге неизвестные «заминировали» роддом от имени жителя Уралмаша

В Екатеринбурге неизвестные «заминировали» роддом от имени жителя Уралмаша

10 февраля 2025, 12:11
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбурженок не стали эвакуировать из роддома после сообщения о его минировании.

Сообщение о бомбе в родильном отделении ГКБ № 40 поступило на почту лечебного учреждения. Это произошло 7 февраля.

Человек, отправивший письмо уверял, что бомбу подложил некий Сергей, который живет на бульваре Культуры. И указал его контактный номер.

Силовики проверили больницу и территорию, а также нагрянули к Сергею. В больнице взрывных устройств не обнаружили, а мужчина не имел отношения к этому письму.

Письмо могли отправить из Украины, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Роддом#Бомба#Екатеринбург#Инцидент
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