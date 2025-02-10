В Екатеринбурге неизвестные «заминировали» роддом от имени жителя Уралмаша

Posted 10 февраля, 12:11
Published 10 февраля, 12:11
Modified 10 февраля, 12:13
Updated 10 февраля, 12:13
Сообщение о бомбе в родильном отделении ГКБ № 40 поступило на почту лечебного учреждения. Это произошло 7 февраля.
Человек, отправивший письмо уверял, что бомбу подложил некий Сергей, который живет на бульваре Культуры. И указал его контактный номер.
Силовики проверили больницу и территорию, а также нагрянули к Сергею. В больнице взрывных устройств не обнаружили, а мужчина не имел отношения к этому письму.
Письмо могли отправить из Украины, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Ранее пьяный охранник в Екатеринбурге «заминировал» школу из мести.