В МИД России заявили, что ревизия USAID вряд ли повлияет на работу агентства

Ревизия Агентства США по международному развитию (USAID) и его реструктуризация являются обычными процедурами, которые американское правительство проводит с приходом к власти нового президента.

Об этом в интервью RT сообщил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Он выразил уверенность, что интересы Вашингтона сохраняют свою актуальность, в том числе в Латинской Америке. «Посмотрим, какие интересы будет преследовать администрация США и какие инструменты и методы они будут использовать, продолжая добиваться своих целей. Не думаю, что что-то сильно изменится», — указал Щетинин.