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Posted 10 февраля, 17:52

Published 10 февраля, 17:52

Modified 10 февраля, 17:54

Updated 10 февраля, 17:54

В МИД России заявили, что ревизия USAID вряд ли повлияет на работу агентства

10 февраля 2025, 17:52
Ревизия Агентства США по международному развитию (USAID) и его реструктуризация являются обычными процедурами, которые американское правительство проводит с приходом к власти нового президента.

Об этом в интервью RT сообщил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Он выразил уверенность, что интересы Вашингтона сохраняют свою актуальность, в том числе в Латинской Америке.

«Посмотрим, какие интересы будет преследовать администрация США и какие инструменты и методы они будут использовать, продолжая добиваться своих целей. Не думаю, что что-то сильно изменится», — указал Щетинин.

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