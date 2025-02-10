В МИД России заявили, что ревизия USAID вряд ли повлияет на работу агентства

Posted 10 февраля, 17:52
Published 10 февраля, 17:52
Modified 10 февраля, 17:54
Updated 10 февраля, 17:54
Об этом в интервью RT сообщил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
Он выразил уверенность, что интересы Вашингтона сохраняют свою актуальность, в том числе в Латинской Америке.
«Посмотрим, какие интересы будет преследовать администрация США и какие инструменты и методы они будут использовать, продолжая добиваться своих целей. Не думаю, что что-то сильно изменится», — указал Щетинин.