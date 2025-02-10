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Posted 10 февраля, 08:29

Published 10 февраля, 08:29

Modified 10 февраля, 08:31

Updated 10 февраля, 08:31

В Нижнем Тагиле на улице Шевченко сгорел легковой автомобиль

В Нижнем Тагиле на улице Шевченко сгорел легковой автомобиль

10 февраля 2025, 08:29
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле сгорел «ГАЗ 33023».

Происшествие случилось накануне, 9 февраля. Около 19 часов вечера по Уральскому времени на улице Шевченко у дома №29 случилось возгорание.

Вспыхнул мотор машины «ГАЗ 33023». По сообщению пресс-службы регионального МЧС, пожар тушили 2 машины техники и 9 пожарных.

Возгорание удалось ликвидировать за две минуты благодаря профессионализму пожарных.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Екатеринбург#Инцидент
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