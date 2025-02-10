В Нижнем Тагиле на улице Шевченко сгорел легковой автомобиль

Posted 10 февраля, 08:29
Published 10 февраля, 08:29
Modified 10 февраля, 08:31
Updated 10 февраля, 08:31
Происшествие случилось накануне, 9 февраля. Около 19 часов вечера по Уральскому времени на улице Шевченко у дома №29 случилось возгорание.
Вспыхнул мотор машины «ГАЗ 33023». По сообщению пресс-службы регионального МЧС, пожар тушили 2 машины техники и 9 пожарных.
Возгорание удалось ликвидировать за две минуты благодаря профессионализму пожарных.
Ранее в Нижнем Тагиле загорелось общежитие на Вагонке.