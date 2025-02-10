В Нижнем Тагиле предстоит капремонт фасада в ГБ №4

Posted 10 февраля, 12:53
Published 10 февраля, 12:53
Modified 10 февраля, 12:55
Updated 10 февраля, 12:55
Подрядчику предстоит обновить фасады главного и терапевтического корпусов ГАУЗ СО ГБ № 4 на улице Солнечной. Ремонт главного корпуса необходимо окончить к 15 октября 2025 года. На работы в терапевтическом корпусе отведен срок до 31 августа 2025 года. Однако, сдать объекты заказчику можно и досрочно.
Согласно документации, на время работы будут установлены надписи о границах опасных зон, медучреждение продолжит функционировать. Необходимо ежедневно убирать и вывозить строительный мусор. Если рабочие повредят инженерные сети, что восстанавливать их придется подрядной организации.
Во время ремонта планируется проводить еженедельные совещания для оперативного решения всех вопросов. Цветовые решения будут согласованы заранее, выяснила редакция TagilCity.ru. Все применяемые материалы должны быть новыми, сертифицированными и иметь технические паспорта.
Гарантия на выполненные работы составит не менее пяти лет. Заявки на тендеры потенциальные подрядчики могут подавать до 24 февраля 2025 года.
Напомним, что в ГБ №4 Нижнего Тагила предстоит ремонт томографа. На это было выделено 7,9 миллиона рублей.