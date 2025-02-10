В Нижнем Тагиле предстоит капремонт фасада в ГБ №4

Подрядчику предстоит обновить фасады главного и терапевтического корпусов ГАУЗ СО ГБ № 4 на улице Солнечной. Ремонт главного корпуса необходимо окончить к 15 октября 2025 года. На работы в терапевтическом корпусе отведен срок до 31 августа 2025 года. Однако, сдать объекты заказчику можно и досрочно.