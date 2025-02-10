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Posted 10 февраля, 08:08

Published 10 февраля, 08:08

Modified 10 февраля, 08:10

Updated 10 февраля, 08:10

В Нижнем Тагиле прошли отборочные на чемпионат по кикбоксингу

В Нижнем Тагиле прошли отборочные на чемпионат по кикбоксингу

10 февраля 2025, 08:08
Фото: СШОР «Уралец».
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
8 и 9 февраля в Нижнем Тагиле прошли отборочные на чемпионат и первенство Свердловской области по кикбоксингу. Участники соревновались в трех дисциплинах: лайт-контакте, поинтфайтинге и лоу-кике. Всего в мероприятии приняли участие более 400 спортсменов.

Соревнования по кикбоксингу, проходившие в спортивной школе «Уралец», стали важным событием для всего спортивного сообщества Свердловской области. На кону соревнований по кикбоксингу, проходивших в спортивной школе «Уралец», стояли не просто медали и кубки, но и шанс попасть на турнир более высокого уровня — чемпионат и первенство Уральского федерального округа.

Турнир включал три дисциплины: лайт-контакт, поинтфайтинг и лоу-кик. Каждая из них имеет свои особенности и требует от спортсменов различных тактических подходов и физической подготовки.

Фото: СШОР «Уралец»
  • Лайт-контакт: Этот вид боя характеризуется легкими ударами без полного контакта. Здесь важно умение быстро реагировать и точно наносить удары, избегая при этом жёстких столкновений.
  • Поинтфайтинг: В этой дисциплине побеждает тот, кто первым наберёт определённое количество очков. Для этого нужно нанести большее число точных ударов, чем соперник.
  • Лоу-кик: Лоу-кик отличается тем, что разрешены удары ногами ниже пояса. Это делает бои более динамичными и сложными, так как требуется высокая скорость реакции и хорошая защита ног.
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Участниками чемпионата стали спортсмены из разных уголков Свердловской области. Среди них были представители таких городов, как Екатеринбург, Каменск-Уральский, Полевской, Новоуральск, Качканар, Невьянск и Первоуральск. Возраст участников варьировался от 12 до 40 лет. Примечательно, что в этом году количество участников увеличилось примерно на сто человек по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о растущем интересе к кикбоксингу в регионе и о том, что этот вид спорта набирает популярность среди молодежи и взрослых.

По сравнению с прошлым годом, участие приняли на сто человек больше. Также расширяется география соревнований, новые города у нас, — рассказал редакции TagilCity.ru Максим Айсин, организатор турнира, тренер сборной России.

По итогам двухдневной борьбы были определены победители в каждой возрастной категории и дисциплине. Всего было разыграно 70 комплектов медалей, 70 кубков и 6 чемпионских поясов. Награды нашли своих героев, которые продемонстрировали не только физическую подготовку, но и умение стратегически мыслить на ринге, проявив характер и волю к победе.

Организацией турнира занимались несколько крупных спортивных организаций, включая Нижнетагильскую федерацию ударных единоборств БТК, Свердловскую областную федерацию кикбоксинга, Министерство спорта Свердловской области и Центр спортивной подготовки.

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Фото: СШОР «Уралец»
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