В Нижнем Тагиле прошли отборочные на чемпионат по кикбоксингу

Участниками чемпионата стали спортсмены из разных уголков Свердловской области. Среди них были представители таких городов, как Екатеринбург, Каменск-Уральский, Полевской, Новоуральск, Качканар, Невьянск и Первоуральск. Возраст участников варьировался от 12 до 40 лет. Примечательно, что в этом году количество участников увеличилось примерно на сто человек по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о растущем интересе к кикбоксингу в регионе и о том, что этот вид спорта набирает популярность среди молодежи и взрослых.