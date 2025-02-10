В Нижнем Тагиле прошли отборочные на чемпионат по кикбоксингу

Posted 10 февраля, 08:08
Published 10 февраля, 08:08
Modified 10 февраля, 08:10
Updated 10 февраля, 08:10
Соревнования по кикбоксингу, проходившие в спортивной школе «Уралец», стали важным событием для всего спортивного сообщества Свердловской области. На кону соревнований по кикбоксингу, проходивших в спортивной школе «Уралец», стояли не просто медали и кубки, но и шанс попасть на турнир более высокого уровня — чемпионат и первенство Уральского федерального округа.
Турнир включал три дисциплины: лайт-контакт, поинтфайтинг и лоу-кик. Каждая из них имеет свои особенности и требует от спортсменов различных тактических подходов и физической подготовки.
Участниками чемпионата стали спортсмены из разных уголков Свердловской области. Среди них были представители таких городов, как Екатеринбург, Каменск-Уральский, Полевской, Новоуральск, Качканар, Невьянск и Первоуральск. Возраст участников варьировался от 12 до 40 лет. Примечательно, что в этом году количество участников увеличилось примерно на сто человек по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о растущем интересе к кикбоксингу в регионе и о том, что этот вид спорта набирает популярность среди молодежи и взрослых.
По сравнению с прошлым годом, участие приняли на сто человек больше. Также расширяется география соревнований, новые города у нас, — рассказал редакции TagilCity.ru Максим Айсин, организатор турнира, тренер сборной России.
По итогам двухдневной борьбы были определены победители в каждой возрастной категории и дисциплине. Всего было разыграно 70 комплектов медалей, 70 кубков и 6 чемпионских поясов. Награды нашли своих героев, которые продемонстрировали не только физическую подготовку, но и умение стратегически мыслить на ринге, проявив характер и волю к победе.
Организацией турнира занимались несколько крупных спортивных организаций, включая Нижнетагильскую федерацию ударных единоборств БТК, Свердловскую областную федерацию кикбоксинга, Министерство спорта Свердловской области и Центр спортивной подготовки.
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