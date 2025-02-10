В руководстве «Газпрома» произошли кадровые перестановки

Posted 10 февраля, 16:36
Published 10 февраля, 16:36
Modified 10 февраля, 16:38
Updated 10 февраля, 16:38
Уточняется, что Касьян покинула свою должность из-за выхода на пенсию. Шагов работает в компании с 2010 года и до этого занимал должность заместителя главы департамента 715, руководя управлением, пишет runews24.ru
Кроме того, на должность заместителя руководителя аппарата управления, начальника управления 127 назначен Антон Мухин, который является сотрудником «Газпрома» с 2002 года. Ранее он трудился первым заместителем начальника управления 127. Мухин занял этот пост после Галини Тарасовой, также ушедшей на пенсию и освободившейся от занимаемой должности.