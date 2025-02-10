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Posted 10 февраля, 16:36

Published 10 февраля, 16:36

Modified 10 февраля, 16:38

Updated 10 февраля, 16:38

В руководстве «Газпрома» произошли кадровые перестановки

10 февраля 2025, 16:36
10 февраля «Газпром» сообщил о кадровых перестановках в управлении нескольких департаментов холдинга. В частности, на посту главы департамента 715, который отвечает за управление персоналом, вместо Елены Касьян назначен Александр Шагов.

Уточняется, что Касьян покинула свою должность из-за выхода на пенсию. Шагов работает в компании с 2010 года и до этого занимал должность заместителя главы департамента 715, руководя управлением, пишет runews24.ru

Кроме того, на должность заместителя руководителя аппарата управления, начальника управления 127 назначен Антон Мухин, который является сотрудником «Газпрома» с 2002 года. Ранее он трудился первым заместителем начальника управления 127. Мухин занял этот пост после Галини Тарасовой, также ушедшей на пенсию и освободившейся от занимаемой должности.

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