В руководстве «Газпрома» произошли кадровые перестановки

Кроме того, на должность заместителя руководителя аппарата управления, начальника управления 127 назначен Антон Мухин, который является сотрудником «Газпрома» с 2002 года. Ранее он трудился первым заместителем начальника управления 127. Мухин занял этот пост после Галини Тарасовой, также ушедшей на пенсию и освободившейся от занимаемой должности.